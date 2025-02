L'équité de la Challenger Pro League remise en cause ? "Changer les règles maintenant, c'est fausser le championnat", assure-t-on à Seraing

En Challenger Pro League, la réforme des équipes U23 change considérablement la donne, notamment pour les candidats à la descente que sont Lommel et Seraing. Le directeur sportif des Métallos, Mario Mendoza, nous a livré ses impressions à ce sujet.

C'est officiel, la Jupiler Pro League sera de retour dans une formule à 18 clubs et sans playoffs dès la saison 2026-2027. En Challenger Pro League, par contre, la réforme imposant la présence de quatre équipes U23 verra le jour dès la saison prochaine.

Une décision contestable pour l'équité du championnat, qui sauve un Jong Genk pourtant lanterne rouge et qui met la pression sur Lommel et Seraing, juste au-dessus, et qui s'affronteront ce dimanche dans un véritable duel de la mort. Ce jeudi, Walfoot.be s'est entretenu avec Mario Mendoza, le directeur sportif des Métallos, qui s'est exprimé sur ce changement majeur dans le championnat.

Mitigé quant à la réforme, Seraing remet en cause l'équité du championnat

"Nous sommes mitigés quant à cette réforme, car elle entraîne des changements dans le championnat actuel. Si Genk est dernier, il ne descendra pas, tandis que Lommel et Seraing vont jouer leur vie le week-end prochain. D'un autre côté, il faut toujours laisser une équipe derrière nous pour rester dans le monde professionnel, peu importe laquelle. De ce point de vue, ça ne change rien pour nous."

"Concernant les équipes U23, Genk, Anderlecht et Bruges vont jouer le prochain championnat sans pression, car ils ne descendront pas. Quand ils ont amené les U23 dans le monde professionnel, j'ai pensé que c'était une bonne chose, parce qu'ils pouvaient goûter à la vraie pression, dans un championnat qui pouvait les former avant de rejoindre le noyau A. Ces garçons-là jouaient pour ne pas descendre, c'était une riche expérience pour eux. Maintenant, on fait machine arrière et on enlève ça. Où est l'intérêt ?"

(ndlr : si une équipe U23 termine dans les deux dernières places de la Challenger Pro League et qu'une autre équipe U23 termine deuxième ou troisième de la plus haute division amateur et que le champion de cette division est promu, l'équipe U23 est reléguée de la Challenger Pro League et l'équipe U23 de la plus haute division amateur est promue). Un scénario toutefois peu probable, car aucune équipe U23 ne semble en mesure de jouer la montée vers le monde professionnel la saison prochaine, puisque le Jong Gent, actuel leader de D1 VFV, sera promu dans quelques mois.

Commencer avec une décision et changer au milieu du chemin, c'est fausser le championnat"

Les cartes sont totalement rabattues. Les U23 de Genk ne peuvent plus descendre, et pourront donc jouer de manière beaucoup plus libérée contre, notamment, Lommel, candidat à la descente, ou face à la RAAL, dans la course à la montée.

"On doit toujours laisser une équipe derrière nous, mais la donne est différente. Le Jong Genk doit encore affronter des équipes qui jouent quelque chose, ce n'est pas équitable. C'est le grand problème de la Belgique, on change d'avis au milieu du chemin. Ce n'est pas possible. Commencer avec une décision et changer au milieu, c'est fausser le championnat. Si Genk était 3e ou 4e, on ne parlerait pas de ça, mais ce n'est pas le cas."

"De notre côté, malgré la réforme, on se concentre uniquement sur le sport et notre déplacement à Lommel. Le plus important est de laisser une équipe derrière nous, après on verra. Ce n'est pas l'heure de faire de grands pronostics, il faudra juste gagner dimanche", a conclu Mario Mendoza. En cas de dernière place à l'issue du championnat, Seraing pourrait faire appel à son juriste pour évaluer les différentes possibilités.