Cette Union-là a encore faim : l'objectif de Sébastien Pocognoli qui donne déjà le ton pour le match du weekend prochain contre le Standard

L'Union Saint-Gilloise accueille Dender ce weekend. Sébastien Pocognoli ne tolérera aucun relâchement de la part de ses hommes.

Après la victoire dans le derby bruxellois sur le terrain du Lotto Park, l'Union Saint-Gilloise a enfin pu bénéficier d'une semaine entière pour recharger les batteries. Malgré l'euphorie du succès à Anderlecht, Sébastien Pocognoli a su trouver des éléments très concrets pour remobiliser immédiatement son groupe.

"On avait perdu notre dernier match à domicile contre Malines et on doit une revanche à nos supporters. Mais même si on aurait dû mieux faire, il y avait des circonstances atténuantes, à savoir l'enchaînement des matchs contre l'Ajax", explique l'entraîneur Saint-Gillois en conférence de presse, dans des propos relayés par La Dernière Heure.

Terminer la phase classique en force

Poco a fixé un autre objectif à son noyau, en se souvenant du début de saison hésitant : "Je challenge mon équipe sur ce deuxième tour en lui demandant de faire mieux qu'au premier". Et cela commence dès ce weekend avec le match contre Dender.

Rappelez-vous : lors du tout premier match de championnat, les promus avaient créé la surprise en tenant de tête à l'Union, lauréate de la Supercoupe contre le Club de Bruges une semaine plus tôt. Les Saint-Gillois alignaient encore Cameron Puertas, Dennis Ayensa et Elton Kabangu, tous trois partis depuis lors.

Pocognoli englobe également le match suivant contre le Standard. Lors de la manche aller, l'Union avait également fait 0-0 à Sclessin. Autant le dire, l'entraîneur unioniste ne fera aucun cadeau à son ancien club dimanche prochain.