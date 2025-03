Un jeune talent né en 2009 signe son premier contrat professionnel à Anderlecht

Anderlecht vient d'officialiser la première signature professionnelle de l'une des pépites du club, Ilyas Benktib.

Âgé de 16 ans, Ilyas Benktib avait signé avec le club bruxellois l'été dernier en provenance de l'Antwerp. Tout est donc allé très vite pour lui.

Surclassé des U16 vers les U18, celui qui est toujours aux études dans un internat joue au poste de médian central offensif. Depuis le début de la saison, il a déjà marqué 10 buts et délivré 8 passes décisives.

Le Chief Academy Tim Borguet nous en dit plus au micro du club sur l'Anderlechtois né en 2009 : "Ilyas Benktib est un milieu offensif gaucher et gracieux. Il est fort sur le plan cognitif et il reconnaît bien les espaces. Il fait des courses intelligentes et il s'infiltre en douceur avec et sans ballon."

"C'est un garçon avec un gros moteur et beaucoup de volume de jeu. Dans et autour des seize mètres, il conserve toujours une bonne vue d'ensemble et il se montre souvent décisif. Nous sommes curieux de le voir poursuivre son évolution ici à Neerpede," conclut-il.