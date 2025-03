🎥 Carton rouge pour le Cercle de Bruges, mais pas pour Anvers : la faute de Riedewald passe-t-elle entre les mailles ?

Antwerp a été bloqué sur un match nul 0-0 contre le Cercle Bruges samedi. Les visiteurs ont reçu un carton rouge, tandis qu'Antwerp s'en est bien sorti.

L'Antwerp reste cinquième au classement de Pro League après un match nul terne 0-0 contre le Cercle de Bruges. Il y a eu surtout une discussion autour d'une phase en particulier.

Immédiatement après la pause, Jairo Riedewald a planté ses crampons sur la cheville de Lawrence Agyekum. Malheureux, mais tout de même une faute grave du Néerlandais.

L'arbitre l'a vue et a sorti un carton jaune. Malgré la gravité de la faute, le VAR n'est pas intervenu. Pas de carton rouge donc pour Riedewald.

🫣 | Jairo Riedewald aurait-il mérité plus qu’une carte jaune pour cette faute ? 🤷‍♂️🟥 #CERANT pic.twitter.com/GxK4dDl4Sk — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) March 1, 2025

Et il s'en est donc finalement bien sorti. C'était d'autant plus douloureux pour le Cercle de Bruges car Christiaan Ravych a fini par prendre un carton rouge plus tard dans le match.

Un résultat qui n'arrange aucune des deux équipes à deux journées de la fin de la phase classique du championnat.