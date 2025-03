Le Clasico sera chaud à Sclessin : découvrez les compositions probables de Standard - Anderlecht

Le Clasico est au programme de la 28e journée de Pro League, ce dimanche. Découvrez les compositions probables de cette affiche.

En conférence de presse, Ivan Leko n'est jamais très bavard concernant les absences probables. Si l'entraîneur du Standard a bien annoncé que "des blessures et des maladies sont venues perturber la semaine d'entraînement", il est difficile d'identifier les concernés.

Auteur d'une superbe prestation sur la pelouse de Bruges la semaine dernière, Gavin Bazunu devrait en tout cas reprendre sa place dans les buts. Devant lui, on retrouverait la même défense qu'au Jan Breydel, avec Lawrence, Hautekiet et Szalai. Camara et Fossey prendront place sur les côtés.

Au milieu de terrain, le capitaine Aiden O'Neill devrait être reconduit, tandis que des incertitudes existent entre Kuavita, Lazare Amani et Alexandropoulos pour les dernières places au milieu de terrain, Marko Bulat n'étant pas encore à 100%. Enfin, le duo Ayensa-Zeqiri devrait bien être aligné par Leko. Dans le cas où ces joueurs sont disponibles, évidemment.

Des reconductions attendues au Standard, David Hubert jongle avec les blessés

A Anderlecht, Samuel Edozie et Mario Stroeykens sont remis de leur blessure et font leur retour dans le groupe. Il est toutefois peu probable de voir l'un de ces deux hommes commencer la partie.

Celui qui pourrait commencer, par contre, c'est Jan Vertonghen, qui pousse pour revenir voyant les soucis défensifs des Mauves. Il pourrait être aligné aux côtés d'Adryelson et d'un Simic qui pourrait remplacer un Hey peu convaincant au sein de la défense à 3 des Mauves. N'Diaye et Sardella sont attendus sur les côtés.

Au milieu de terrain, Leander Dendoncker est attendu, alors que l'état physique de Yari Verschaeren est incertain. Théo Leoni est donc pressenti pour commencer, comme Thorgan Hazard et César Huerta. Kasper Dolberg étant toujours blessé, c'est Luis Vazquez qui sera aligné en pointe.

Les compositions probables de Standard - Anderlecht

La composition probable du Standard : Bazunu - Camara, Lawrence, Hautekiet, Szalai, Fossey - O'Neill, Kuavita, Lazare Amani - Ayensa, Zeqiri.

La composition probable d'Anderlecht : Coosemans - Adryelson, Simic (Hey ?), Vertonghen - N'Diaye, Dendoncker; Leoni, Sardella - Hazard, Huerta, Vazquez.