Tarik Tissoudali de retour en Pro League ? Rarement un joueur avait répondu de manière si franche

Tarik Tissoudali s'éclate aux Emirats Arabes Unis. Il compte bien tirer parti des dernières années de sa carrière.

On l'oublie parfois, mais Tarik aura déjà 32 ans au début du mois d'avril. L'attaquant marocain a percé sur le tard, galérant entre les Pays-Bas et la France. C'est au Beerschot qu'il a fini par se faire remarquer, lui valant un transfert à La Gantoise.

Chez les Buffalos, Tissoudali s'est imposé comme une valeur sûre de notre compétiton. Au-delà de ses 56 buts pour les Buffalos, ses capacités à combiner dans le rectangle adverse ont fait merveille. Sans ses deux lourdes blessures, il aurait sans doute quitté notre championnat plus tôt.

Il a finalement quitté la Planet Group Arena il y a un an et demi pour signer au PAOK Salonique. Cet hiver, il s'est offert un challenge lucratif avec un prêt du côté de Khor Fakkan.

Pas la même vie qu'en Belgique

Interrogé par Het Nieuwsblad, il revient sur ces belles opportunités : "Après trois ans et demi, c'était le bon moment pour partir de Gand. Je ne le nie pas, ça a été un grand pas au niveau financier. J'ai presque 32 ans, je veux tirer le meilleur parti de ces dernières années. Et quand il s'est avéré en janvier que j'allais être prêté, j'ai encore pu améliorer ma situation".

Si bien qu'un retour en Pro League semble le dernier de ses projets : "Non, je suis habitué au soleil maintenant. Je me réveille heureux tous les jours. Je suis assis ici dans un hôtel, sur une plage, agréable et calme, un peu à l'écart de Dubaï. Les gens sont gentils, m'invitent à venir manger parce que je suis assis seul. Après le premier match, dans lequel j'ai marqué, j'ai reçu un nouvel iPhone en cadeau".