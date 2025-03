Une première alerte musculaire...avant un premier titre en carrière ? Francis Amuzu passe par toutes les émotions au Brésil

Grêmio jouait hier contre Juventude. Francis Amuzu était absent de la feuille de match.

Il y a une semaine, Francis Amuzu a enthousiasmé ses nouveaux supporters en délivrant un joli premier assist pour Grêmio, sur le but de la victoire contre Juventude (2-1), dans le cadre du championnat gaucho, une compétition rassemblant les meilleurs clubs de l'Etat.

La manche retour avait lieu ce soir. Cette fois, Amuzu n'était pas sur la feuille de match. Ce n'est en fait pas vraiment une surprise : il ne faisait pas partie des joueurs convoqués pour la rencontre.

Aucun risque pris par le staff médical

La raison est d'ordre physique. Le média local Esportes GZH rapporte que l'ancien Anderlechtois a ressenti une gêne musculaire à l'entraînement cette semaine.

Les tests réalisés n'ont toutefois montré aucune blessure. Si Amzu était absent hier, c'est avant tout une précaution de l'entraîneur Gustavo Quinteros et de son staff.

Sans son dynamiteur, Grêmio a eu du mal lors de cette rencontre. Martin Braithwaite et ses coéquipiers perdaient 2-0, avant d'arracher les prolongations de toute justesse et de finalement s'imposer aux tirs au but. Gremio est ainsi qualifié pour la finale de la compétition. Bientôt le premier trophée de la carrière de Francis Amuzu ?