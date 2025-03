Les supporters de Malines réagissent au départ de Besnik Hasi : "Aad De Mos pouvait être comme ça aussi"

Le mariage entre le KV Malines et Besnik Hasi est terminé. Les résultats décevants et l'ambiance au sein du groupe de joueurs ont été les coups fatals à cette collaboration. Pour les supporters de Malines, ce licenciement n'a pas été une surprise.

Les choses semblaient encore au beau fixe pour le KV Malines fin novembre. Le club alignait les bonnes performances et figurait dans la colonne de gauche, se battant pour une place dans le top 6.

Mais ensuite, les performances se sont détériorées et Malines n'a connu aucune victoire en onze matchs. Il a fallu attendre le 16 février pour voir Malines remporter trois points à nouveau… sur la pelouse de l'Union.

Une ambiance ternie

La pression est montée sur les épaules de Hasi, et le club a finalement décidé de le licencier. Rudi Van Espen, président du club de supporters De Oude Post, a réagi à ce licenciement : "C'était prévisible pour tout le monde."

"Je trouve que c'est un très bon entraîneur, même le meilleur de ces dernières années. Mais il n'avait plus le contrôle sur le groupe de joueurs. L'ambiance parmi les joueurs s'était volatilisée", a déclaré Van Espen. "Il a également connu beaucoup de malchance avec les blessures cette saison."

Le fait qu'Hasi ait réagi de manière aussi violente envers les joueurs et les supporters n'a pas surpris le président de De Oude Post : "Je comprends la réaction d'Hasi, c'est de la frustration. Il n'est pas le seul à réagir ainsi, Aad De Mos n'était pas plus doux que Hasi, hein."

Éviter les Relégations Play-offs

Le KV Malines est 10ᵉ au classement, à un point seulement d'une place en Relégation Play-offs. Lors de ses deux derniers matchs, Malines doit affronter Charleroi et Dender pour éviter cette place parmi les quatre derniers.

Van Espen a confiance en l'équipe : "Charleroi a encore une petite chance pour les Champions Play-Offs et le match contre Dender sera probablement difficile à regarder pour le spectateur neutre. Néanmoins, je suis convaincu que nous parviendrons à nous maintenir."

"Fred Vanderbiest a pris le relais maintenant, et je suis convaincu qu'il entraînera ces prochaines semaines avec caractère et que cette approche permettra d'obtenir des résultats. J'ai suffisamment confiance en Vanderbiest et pour moi, il peut rester cette saison", a déclaré Van Espen.

De Roeck ou Vrancken la saison prochaine ?

Van Espen n'a aucune idée de qui deviendra le nouveau T1 de Malines : "Cela dépendra de la situation financière. Le conseil d'administration sait mieux que nous. Je sais que des noms comme Vrancken et De Roeck sont disponibles, j'aimerais bien le premier. Il aurait déjà pu venir à Malines, mais a choisi Anvers", a-t-il ajouté.