Un jeune Diable Rouge prêt à passer un palier ? Il évoque son avenir

Matte Smets a rejoint Genk l'été dernier, et est également devenu Diable Rouge en 2024. Quelle sera la prochaine étape pour lui ?

Le Racing Genk réalise une très belle saison et semble faire office de grand favori pour aller décrocher le titre. Habituellement, cela signifie que l'un ou l'autre cadre pourrait changer d'air l'été prochain : on pense à Tolu Arokodare, Zakaria El Ouahdi ou encore... Matte Smets (20 ans).

Arrivé l'été dernier en provenance de Saint-Trond, Smets temporise cependant. "Il y a de bonnes chances pour que je joue encore à Genk la saison prochaine", assure-t-il dans le Nieuwsblad quand on lui parle de son avenir.

"Progresser pas à pas est le plus important pour moi. C'est très possible que ce soit ici, je me réjouis déjà de ma première aventure européenne", ajoute Smets.

Le KRC Genk est en effet déjà assuré de jouer l'Europe, même si bien sûr, un titre signifierait la Champions League.

Matte Smets n'a quant à lui pas encore joué une seule minute en Coupe d'Europe. L'année 2025 pourrait donc confirmer sa montée en puissance, alors qu'on découvrira le 14 mars prochain s'il fait partie de la sélection de Rudi Garcia.