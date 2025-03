Le Sporting de Charleroi dévoile sa recette secrète pour souder son équipe

Le Sporting de Charleroi a instauré des activités de team building pour resserrer les liens entre ses joueurs. Adem Zorgane, milieu de terrain a dévoilé les coulisses de ces moments conviviaux.

Le Sporting de Charleroi a adopté une approche originale pour renforcer la cohésion au sein de son effectif : des sorties d’équipe régulières. Ces activités, allant du karting au paintball permettent aux joueurs de mieux se connaître en dehors des terrains.

Adem Zorgane, milieu de terrain de 25 ans a partagé les détails de ces moments lors d’une récente interview sur DAZN. "On a déjà fait deux fois du karting cette saison, on fait parfois des jeux où tu dois rentrer dans une pièce. Tu mets les lunettes et avec les tirs." a-t-il confié.

Ces activités ne se limitent pas qu'à des jeux en intérieur. Les joueurs ont également eu l’occasion de se retrouver en pleine nature pour des expériences plus immersives. "Une fois, on est aussi allé tirer dans la forêt. C’était bien, ce sont toujours des jeux en équipe, comme ça tu connais bien tes coéquipiers." a ajouté Zorgane.

Pour Zorgane, ces sorties sont essentielles pour souder l’équipe, soulignant ainsi l’importance de ces activités dans la construction d’un noyau solide. Ces initiatives permettent aux joueurs de se découvrir sous un autre angle.

Lors de la dernière sortie, deux joueurs se sont particulièrement distingués. "La dernière fois, c’était Antoine Bernier et Daan Heymans les meilleurs au karting." a révélé le joueur avec un sourire.