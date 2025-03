Gilbert Bodart inquiète et appelle à l'aide : "Je peux juste attendre ma mort et je veux que les gens me voient mourir"

Gilbert Bodart ne va pas mieux. L'ancien portier du Standard et de l'équipe nationale a posté un nouveau message inquiétant sur ses réseaux sociaux.

Gilbert Bodart, l'ancien gardien de but du Standard et ex-Diable Rouge, ne va pas bien. Il y a un an, il a tenté de se suicider en sautant dans la Meuse. Par la suite, il a passé 7 jours en prison en raison d'une vieille affaire judiciaire.

Entre-temps, la situation ne semble pas s'améliorer. Sur les réseaux sociaux, il publie désormais assez régulièrement des messages inquiétants. "Personne ne m'aide. C'est fini. Tout est terminé. Plus d'hypophyse. Tout ce que je peux faire maintenant, c'est attendre ma mort. Merci à tous ceux qui m'ont fait souffrir en mentant", a-t-il écrit ce jour dans sa "story" Facebook.

Nos confrères de SudInfo l'ont contacté après ce message préoccupant. "Personne ne répond à mes appels à l'aide. Personne ne m'aide. Je n'ai pas reçu un euro, même si j'ai 80 000 followers sur les réseaux sociaux", a-t-il déclaré.

"Pour demain, je dois trouver 500 euros. Les avocats ne sont pas bon marché ! Cela me répugne. Si seulement je pouvais vous parler de toutes les injustices qu'on me fait subir", a ajouté Bodart.

Sa santé n'est pas non plus au beau fixe. "Je suis en train de mourir et je veux que les gens le voient. Je prends des corticoïdes tous les jours. Mes médicaments ne sont pas bon marché non plus. Je vais mourir, c'est certain. J'ai déjà perdu dix kilos. Mentalement et physiquement, j'approche de la fin de ma route", conclut Gilbert Bodart.