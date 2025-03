José Mourinho répond aux graves accusations de racisme qui l'ont visé

Après le derby d'Istanbul, José Mourinho avait été visé par des accusations de racisme suite à ses propos à l'encontre du banc du Galatasaray. Le Portugais avait été fortement soutenu notamment par ses anciens joueurs africains.

Raciste, José Mourinho ? C'est ce qu'a voulu faire croire Galatasaray après le derby d'Istanbul, il y a quelques semaines. Le Special One avait tenu des propos maladroits à l'encontre du banc adverse, qu'il a décrit comme "sautant comme des singes" à chaque décision arbitrale contraire.

Mourinho ayant depuis longtemps des griefs vis-à-vis du football turc, beaucoup se sont saisis de l'occasion pour le traiter de raciste à l'encontre des Turcs, entre autres. Des accusations qui ont rapidement provoqué la réaction d'anciens joueurs ayant travaillé avec Mourinho, dont Didier Drogba, passé par Galatasaray et qui a pris la défense son ex-coach à Chelsea.

José Mourinho a désormais répondu lui-même, interviewé par Sky Sports avant le 8e de finale de Fenerbahçe contre les Glasgow Rangers. "Ils n'ont pas été intelligents dans leurs attaques, car ils ne connaissaient pas mon passé", commence le Portugais.

"Ils ne connaissaient pas mes connexions avec l'Afrique, avec les Africains, les joueurs africains, la charité en Afrique. Donc au lieu de me toucher, ça leur est revenu comme un boomerang", pointe-t-il. "Tout le monde me connaît en tant que personne. J'ai de gros défauts, mais le racisme n'en est pas un, que du contraire".

"Le plus important est que je sache qui je suis, et l'accusation de racisme était le mauvais choix. Je me suis demandé comment ils avaient pu tomber si bas", continue Mourinho. "Même de la part des gens qui ne m'aiment pas, le soutien a été là. Je remercie ceux qui ont osé prendre la parole, notamment mes anciens joueurs. Leur voix était très importante".