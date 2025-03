Loïc Lapoussin règle ses comptes après son départ de l'Union : "Il y a des visages que je ne veux plus jamais voir"

Après avoir été exclu à plusieurs reprises du noyau de l'Union, Loïc Lapoussin s'est engagé à Saint-Trond cet hiver. Le Malgache est récemment revenu sur son départ du Parc Duden, et n'a pas mâché ses mots.

En fin de saison dernière, Loïc Lapoussin a été renvoyé dans le noyau B de l'Union par Alexander Blessin. En octobre, il a été réintégré dans le groupe de l'équipe première par Sébastien Pocognoli, avant de se rendre indésirable une fois de plus.

Sur une voie de garage, le Malgache devait partir, et c'est Saint-Trond qui lui a offert une porte de sortie. "Ma saison est un bon exemple pour les jeunes. Je ne vais pas dire que je suis écœuré par la situation, car je sais que je suis aussi en faute. Je devais juste trouver une issue", a-t-il déclaré dans un entretien accordé à nos confrères de la Dernière Heure.

"A l'Union, je n'ai plus décidé de mon avenir moi-même. Je n'avais plus mon destin entre les mains. Maintenant, c'est à nouveau moi qui décide de ma carrière. Il y a des visages que je ne voudrais plus jamais voir là-bas..."

En tout cas, il ne parle pas de l'entraîneur Pocognoli. "C'est quelqu'un que je respecte et que je respecterai toujours. Il m'a ramené dans le groupe et je lui en suis reconnaissant, mais nous ne devons pas oublier dans quelle situation se trouvait l'équipe à ce moment-là."

Entre-temps, l'international à 18 reprises a marqué un but et délivré deux passes décisives en quatre matchs avec les Canaris. Il pourra certainement aider sa nouvelle équipe à éviter la relégation.