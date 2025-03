25 matchs joués mais 25% du temps de jeu, Sotiris Alexandropoulos évoque sa situation difficile au Standard : "J'ai été meilleur dans ce que le coach voulait"

Placé sur le banc par Ivan Leko en début de saison, Sotiris Alexandropoulos semble enfin avoir gagné sa place dans le onze de base du Standard. Trop tard, probablement, puisque le milieu de terrain grec n'est pas venu pour disputer les Europe Play-offs...

Deux jours avant le déplacement du Standard à l'Union, c'est Sotiris Alexandropoulos qui s'est présenté en conférence de presse, ce vendredi. Annoncé comme l'une des recrues marquantes des Rouches pendant l'été, le milieu de terrain grec a d'abord ciré le banc pendant de longues semaines, avant d'enfin recevoir sa chance.

Titulaire la semaine dernière dans le Clasico contre Anderlecht, il a cédé sa place à Léandre Kuavita à vingt minutes du terme, alors qu'Ivan Leko optait pour une mise en place plus offensive pour tenter de revenir au score. Alexandropoulos avait encore du jus pour terminer la rencontre, mais il a compris le choix de son entraîneur.

"Je me sentais bien, j'étais bien physiquement et j'avais encore de l'énergie. Mais quand on a encaissé le but, le coach a voulu jouer de manière plus offensive et il m'a fait sortir. Je respecte sa décision et le fait que les joueurs montés auraient pu marquer, mais c'était un match difficile pour tout le monde."

Je veux être meilleur dans le rectangle adverse"

"Je pense avoir bien joué, mais j'aurais été plus heureux si j'avais contribué davantage pour aider l'équipe à gagner. Ma qualité est d'être bien dans le rectangle adverse et je veux être meilleur sur cet aspect."

Sotiris Alexandropoulos a enfin gagné sa place... mais c'est presque trop tard

Les statistiques individuelles du joueur de 23 ans sont parlantes. Il a pris part à 25 des 28 rencontres de championnat (il est resté sur le banc à Courtrai et au Beerschot et n'était pas encore arrivée lors du déplacement à Genk de la première journée), mais ne compte que 25% du temps de jeu total, soit 658 minutes.

Titulaire pour la première fois en Pro League contre Saint-Trond lors de la 13e journée, il a été dans le onze de base d'Ivan Leko lors des trois dernières rencontres, face aux membres du top 6. Alexandropoulos semble enfin avoir gagné sa place.

Mon travail a été respecté par tout le monde au club"

"Je voulais évidemment jouer, mais comme je l'ai déjà dit, je suis resté calme et j'ai travaillé, et je pense que ce travail a été respecté par tout le monde au club. Ma chance arrive maintenant, j'espère que je vais continuer à jouer et que l'équipe continuera ses bonnes performances, mais cette fois en gagnant les matchs."

On a beaucoup discuté avec l'entraîneur, on a une bonne relation. J'ai essayé d'être meilleur dans les choses qu'il voulait, comme le fait d'amener de la présence offensivement, d'aider à attaquer. Mais il faut dire que l'équipe ne joue pas beaucoup avec le ballon, ce qui est ma principale qualité."

"Mais je respecte, je pense que j'ai été meilleur dans ce qu'il voulait, j'ai travaillé pour son plan et j'ai essayé de mettre mes qualités pour amener une bonne performance", a conclu un Sotiris Alexandropoulos qui semble toutefois avoir gagné sa place pour disputer... les Europe Play-offs, ce qui était loin de son plan de base.