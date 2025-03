Le Clasico a-t-il forcé le Standard à revoir ses ambitions ? La réponse claire de l'un des meilleurs Rouches du weekend dernier

Le Standard a vu le top 6 encore un peu plus s'éloigner en s'inclinant contre Anderlecht. Mais tant que la possibilité mathématique perdure, l'espoir reste de mise.

Contre Anderlecht, Sotiris Alexandropoulos a aligné une troisième titularisation de rang dans l'entrejeu du Standard. Malgré la défaite, il n'a pas à rougir de sa prestation, avec beaucoup de prises d'initiative à la clé pendant 70 minutes.

"On était déçus la semaine dernière, on attendait un meilleur résultat. On devrait être plus agressifs pour marquer des buts, pour attaquer mieux, comme contre Genk où on avait plus d'occasions, mais l'adversaire avait beaucoup de qualités individuelles. On a essayé, puis on a concédé le second but", a-t-il déclaré aujourd'hui en conférence de presse.

Tout donner jusqu'au bout

L'équipe est désormais à quatre longueurs de la sixième place de La Gantoise : "On croit encore aux Play-offs 1, ce sera très difficile, mais il faudra croire en nous. On continue de travailler dur pour cet objectif. C'était entre nos mains pour les trois derniers matchs, ce n'est plus le cas mais on va faire le maximum et on espère que les résultats seront suffisants".

Le Standard sait qu'il n'a désormais plus le droit à l'erreur : "Je visais le top 6, c'est pour ça que je suis venu ici. C'est toujours l'objectif mais on doit d'abord regarder le prochain match", conclut Alexandropoulos.

Pour encore espérer faire partie des six meilleures équipes à la fin de la phase classique, le Standard devra sortir le grand jeu contre l'Union Saint-Gilloise. Mais également espérer un faux pas des Buffalos contre l'Antwerp, déjà qualifié pour les Playoffs 1.