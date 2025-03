Retraîté du football à seulement 27 ans, Jules Van Cleemput propose à son ancien coéquipier une reconversion étonnante : "S'il est au courant, tout le monde est au courant"

Il y a exactement une semaine, Jules Van Cleemput a décidé, à l'âge de 27 ans, de mettre fin à sa carrière de footballeur professionnel, après des années de blessures. Le défenseur a choisi de raccrocher les crampons car il ne voulait pas jouer en craignant à chaque fois la prochaine rechute.

"J'ai tout donné dans ma carrière. Je ne me voyais pas attendre la prochaine blessure à chaque fois et juste prendre de l'argent", a déclaré Jules Van Cleemput dans la Gazet van Antwerpen, ce vendredi.

Malgré la situation, la décision a été difficile à prendre pour l'ancien du Sporting Charleroi. "Quand vous dites aux gens que vous envisagez d'arrêter, ils vous comprennent mais ils ne croient pas que vous le ferez déjà à 27 ans", a-t-il expliqué.

Lorsqu'il a réellement pris sa décision, beaucoup ont été surpris et émus. Surtout ses parents et ses grands-parents, pour qui c'était un événement marquant, puisqu'ils savaient qu'ils ne pourraient plus jamais venir le voir jouer.

Geoffry Hairemans pourrait-il devenir... journaliste ?

Après son annonce, Van Cleemput a reçu de nombreux messages, tant d'amis et de famille que de supporters du KV Malines et de Charleroi. Il a même été surpris par un message émotionnel de Wouter Vrancken, son ancien entraîneur derrière les casernes, qui le félicitait et le remerciait pour les beaux moments qu'ils avaient partagés.

Un moment particulier s'est déroulé à Malines lorsque Van Cleemput a annoncé son départ à ses coéquipiers. Il a eu une courte discussion avec les joueurs, mais a été submergé par l'émotion. "Je suis naturellement quelqu'un qui parle librement et facilement, mais à ce moment-là, tout s'est effondré. Geoff (Hairemans, ndlr) était en fait le premier à être au courant. Il pourrait travailler pour Gazet van Antwerpen, car si Geoff est au courant, tout le monde le sait. Il a plutôt bien gardé le secret.»

Après son départ, Van Cleemput s'est retrouvé seul un instant sur le terrain, réalisant qu'il ne jouerait plus jamais dans un stade plein. "Ça m'a vraiment touché." Il est cependant reconnaissant que son départ de KV Malines se soit fait de manière honnête, sans licenciement, mais d'un commun accord. "Nous sommes d'accord pour dire que mon corps ne me permet plus de performer au niveau souhaité", a conclu Van Cleemput.