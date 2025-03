À défaut de porter le maillot d'Anderlecht, un ancien espoir de Neerpede prolonge en Pro League

Maxime Delanghe continue de marquer des points au Cercle de Bruges. Il en a été récompensé par un nouveau contrat.

Jusqu'au début du mois d'octobre, Maxime Delanghe n'avait disputé qu'un seul match (de Coupe) en un peu plus d'un an au Cercle de Bruges. La faute à Warleson : le Brésilien s'était imposé comme l'un des gardiens les plus en vue du championnat grâce à ses parades spectaculaires.

Mais le vent a tourné quand le portier auriverde s'est gravement blessé. Delanghe a été propulsé comme titulaire et a saisi sa chance. Si bien qu'aujourd'hui, on ne parle plus que peu de Warleson, pourtant de retour sur le banc depuis un mois.

Delanghe a pris confiance depuis son intronisation dans l'équipe, ses arrêts ont rapporté des points en championnat et ont été déterminants pour la présence des Groen en Zwart dans le top 8 en Conférence League.

Un autre statut au sein du groupe

Le Cercle a annoncé aujourd'hui la prolongation de son contrat jusqu'en juin 2028. "Nous sommes très heureux que Maxime ait choisi de poursuivre notre projet. Il a su saisir sa chance à deux mains cette saison et a déjà prouvé à plusieurs reprises sa valeur ajoutée à l'équipe. Sa prolongation de contrat est donc doublement méritée", explique le directeur technique Rembert Vromant.

Une belle récompense pour celui qui s'était un peu cherché à son départ du PSV. L'ancien espoir d'Anderlecht (formé à Neerpede jusqu'à ses 16 ans) a dû passer par la D1B (le Lierse) et un rôle de doublure, le voici définitivement lancé.