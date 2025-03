🎥 Quand Donald Trump fait une annonce pour la Coupe du Monde 2026 lors de sa rencontre avec Gianni Infantino

Du 14 juin au 13 juillet prochain se tiendra la première édition de la Coupe du Monde des clubs. 32 équipes participeront au tournoi qui se déroulera aux États-Unis.

Le 14 novembre 2024, le trophée de la compétition avait été dévoilé par la FIFA. Ce vendredi, le président de la fédération, Gianni Infantino, l'a présenté à Donald Trump.

Ce dernier est "unique" et s'ouvre avec une clé. L'Américain a également annoncé qu'il créerait un groupe de travail pour la Coupe du Monde 2026.

Infantino a offert un ballon officiel et personnalisé, orné de son nom, au président des USA. Un cadeau que semble avoir apprécié Trump.

President Trump just signed an Executive Order establishing a @WhiteHouse Task Force for the 2026 @FIFAWorldCup.



Happening now in the Oval Office… pic.twitter.com/w7BV2N339w