Les Francs Borains manquent le coche à Eupen, Zulte Waregem laisse au RWDM l'occasion de prendre la tête de D1B

Eupen a battu les Francs Borains sur le score de 3-1. De son côté, Lommel a déjoué tous les pronostics en allant s'imposer 0-1 à Zulte Waregem.

Après la victoire 3-1 du Lierse sur les RSCA Futures, la 24e journée de D1B s'est poursuivie avec deux rencontres simultanées sur le coup de 20h. Il ne fallait pas arriver en retard au Kehrweg : après trois minutes, les Francs Borains héritaient d'un penalty suite à une mauvaise intervention de Tom Roufosse.

Mais Mondy Prunier n'a pas profité de l'aubaine, envoyant son ballon sur le poteau. Dominateurs, les Francs Borains ont continué à pousser mais ont été punis sur l'une des premières occasions d'Eupen à la demi-heure, conclue par Milos Pantovic.

L'Alliance a même fait le break en fin de premier acte sur un but d'Ade Oguns (2-0). Le rythme a baissé en deuxième mi-temps, remontant tout de même pour le dernier quart d'heure, notamment grâce à la réduction du score des Francs Borains signée Yanis Massolin (84e, 2-1). Mais Eupen a tout de suite repris deux buts d'avance grâce à Luca Costa.

FT | Feinter, tirer et offrir les 3️⃣ points à la KAS Eupen, Ade Oguns sait tout faire ! 🥵🔥 #EUPRFB pic.twitter.com/vIiEQSSHfQ — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) March 8, 2025

Les Germanophones s'imposent donc sur ce score de 3-1 pour revenir à un petit point de la dixième place de leur adversaire du soir, et s'éloigner encore un peu plus dans la zone rouge.

Zulte Waregem surpris

Alors que tout était dit au Kehrweg, la rencontre entre Zulte Waregem et Lommel s'est emballée dans le temps additionnel. Avant cela, le Essevee s'était cassé les dents sur la défense de Lommel, qui restait pourtant sur un bilan de 1 sur 28 en 2025. Zulte a tout tenté (27 tirs, 5 cadrés), en vain. Pire, les visiteurs ont même pris tout le monde par surprise en allant forcer un penalty à l'approche du temps additionnel.

FT | Mohamed Salah offre au Lommel SK une victoire à l'extérieur chez le leader ! 👑🚌 #ZWALOM pic.twitter.com/8dLMkCuYTU — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) March 8, 2025

Le début de quelques minutes de folie : dans la foulée du 0-1, c'était au tour de Zulte de se procurer un penalty, pour une faute de main de Yeboah Amankwah privant les locaux d'un but et lui valant également l'exclusion. Mais son geste a permis à Lommel de l'emporter. Son gardien Matthias Pieklak a en effet détourné l'envoi de Nicolas Rommens. Résultat, le RWDM pourrait dépasser Zulte en cas de succès contre Lokeren, tandis que Lommel gagne pour la première fois depuis début novembre pour prendre six points d'avance sur Seraing.