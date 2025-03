Loin du football depuis une semaine, Jules Van Cleemput sait déjà dans quoi il va se reconvertir : "C'est quelque chose qui me parle"

Jules Van Cleemput a vécu sa première semaine en tant que retraité du football. Il apparaît soulagé de sa décision.

Raccrocher les crampons à 27 ans est forcément un choix lourd de conséquences. Toujours pas épargné par les blessures, Jules Van Cleemput a fini par arrêter les frais. Il s'est confié à La Dernière Heure sur sa décision.

"Ce n'était pas facile les premiers jours, mais j'ai compris qu'il y avait d'autres choses dans la vie. Ce n'était pas toujours facile mentalement de revenir à mon meilleur niveau. Cette année, j'ai encore eu quatre ou cinq lésions musculaires, j'ai compris que le monde du football professionnel n'était peut-être pas pour moi", explique-t-il.

Van Cleemput a lui-même pris sa décision : "J'ai parlé à plusieurs médecins, aucun n'a su trouver le réel fil rouge de toutes ces blessures, ni me garantir que je pourrais rester fit. Sans garantie, sans solution concrète, j'ai préféré aller chercher mon bonheur ailleurs".

Jules Van Cleemput ne sera jamais loin du monde du sport

L'ancien défenseur prépare désormais la suite : "Je me suis inscrit à des cours pour devenir coach de performance. Je ne me vois pas forcément faire ça dans un club de football, mais plutôt dans un centre de kiné. Travailler avec des athlètes et des joueurs professionnels, ça me parle".

Il assure pourtant ne pas avoir été dégoûté par le monde du football : "A Charleroi et à Malines, j'étais aimé par les supporters, il n'y a vraiment que les blessures qui m'ont fait arrêter".