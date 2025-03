"Remporter le duel est une chose, mais..." : la principale différence entre Vertonghen et Simic explique en partie les difficultés d'Anderlecht ces derniers mois

Jan Vertonghen n'est pas encore prêt à débuter un match à Anderlecht. Frank Boeckx décrypte les soucis que posent son absence prolongée.

Anderlecht a beau avoir recruté deux défenseurs centraux cet hiver, l'absence de Jan Vertonghen est préjudiciable. Au-delà de son leadership, il possède en effet des qualités qu'aucun des autres défenseurs mauves ne possède. "Remporter un duel est une chose, où va ensuite la balle en est une autre", analyse Frank Boeckx dans Het Laatste Nieuws. Il explique Vertonghen est déjà en train de penser à la passe suivante pendant le duel, ce qui n'est par exemple pas le cas de Jan-Carlo Simic.

La saison dernière, Vertonghen faisait partie des meilleurs défenseurs de la Jupiler Pro League en termes de passes progressives, c'est-à-dire des passes qui font progresser le ballon au moins vingt pour cent plus haut sur le terrain. Avec une moyenne de 4,85 par match au cours des deux dernières saisons, il fait mieux que ses concurrents. "Jan voit le football, que ce soit avec ou sans ballon".

L'analyste nuance toutefois son propos : Vertonghen a disputé presque tous ses matchs sous Brian Riemer et les directives peuvent varier selon l'entraîneur en place. Néanmoins, sa qualité de passe reste un atout énorme. "Dans la construction du jeu, vous avez trois options : jouer au centre malgré le pressing, contourner ce pressing via les flancs, ou le survoler avec un long ballon".

Un QI foot inestimable pour le Sporting

Anderlecht avait la saison dernière avec Vertonghen et Debast deux défenseurs qui maîtrisaient toutes ces options. Ce n'est plus vraiment le cas maintenant. "Simic et surtout Zanka étaient tellement moyens avec le ballon que les milieux de terrain en souffraient. Adryelson et Hey ne se rapprochent (pas encore) de Vertonghen sur ce point", constate Boeckx.

En plus de ses passes, Vertonghen possède une autre arme : la conduite de balle. "En pénétrant avec le ballon, vous créez une situation de supériorité numérique au milieu de terrain", explique Boeckx. "Tout le monde ne peut pas s'en targuer. Vous devez également reconnaître le bon moment pour monter sous pression - et Jan y parvient mieux que quiconque."

Cependant, la question demeure de savoir si Vertonghen sera capable d'enchaîner en Playoffs après sa blessure. "S'il le peut, je le ferais jouer quand même", estime Boeckx. "Son expérience est indispensable. Lui et Simic peuvent jouer le même match, mais la différence est que Vertonghen n'est pas seulement bon lui-même - il rend aussi les joueurs autour de lui meilleurs".