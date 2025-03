🎥 La Pro League à la fête en MLS : Dreyer épate encore, deux Belges buteurs

Dès ses débuts en Major League Soccer, Anders Dreyer avait marqué son territoire, avec un doublé pour son premier match avec San Diego. La nuit passée, la nouvelle franchise de MLS s'est imposée 1-3 en déplacement à Salt Lake City, et le Danois a inscrit le second but de ses couleurs à la 90e+1.

Dreyer a également de l'impact dans le jeu puisqu'il a été nommé Homme du match au terme de cette victoire de San Diego. Le RSC Anderlecht a vendu l'ailier danois pour 5,5 millions d'euros l'hiver dernier, et la MLS va finir par se dire que c'était un braquage.

đŸ‡©đŸ‡° Anders Dreyer vs RSL:



1 goal

4 shots

2 shots on target

5 chances created

1 big chance created

6 crosses

50 touches

27/31 (87%) passes



⚜ Another match-winning goal and Man of the Match performance for San Diego FC.#RSLvSD #SDFCpic.twitter.com/o2bOglw4Fh