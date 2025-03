Patrick Pflücke se livre après la victoire de Malines : "Je ne dirai pas que je suis content du départ d'Hasi. C'était difficile..."

La seule chose que les fans de Malines veulent c'est que les joueurs mouillent leur maillot. Ils souhaitent pouvoir s'identifier au caractère des joueurs sur le terrain, et de ce point de vue les joueurs n'ont pas déçu samedi.

Le sauvetage est pratiquement assuré. "Nous attendons les matchs des concurrents, mais nous devons juste nous concentrer sur nous-mêmes. Nous devions prendre les trois points. C'est ce que nous avons fait et maintenant nous pouvons faire un beau match contre Dender également. C'est toujours triste quand des gens doivent partir, mais nous devions nous concentrer sur ces deux finales" décrit Patrick Pflücke.

Si un joueur a des raisons de se plaindre de l'entraîneur précédent, c'est peut-être Pflücke. "Je ne dirai pas que je suis content du départ de Hasi. C'était difficile quand je ne pouvais pas rentrer sur le terrain. Surtout parce qu'au début je jouais beaucoup et je ne me trouvais pas mauvais. Parfois, c'est juste que l'entraîneur fait un autre choix. Pourquoi, je ne sais pas." Vanderbiest a immédiatement redonné confiance à Pflücke.

Pflücke toujours populaire auprès des fans

Pflücke a également pu servir de relais avec les supporters même pendant la période difficile et a ressenti leur respect. "J'ai senti le soutien que les supporters m'ont donné ces dernières semaines. Ils ont montré leur soutien envers moi face à Beerschot et Charleroi. C'est beau que les supporters ne vous oublient pas et savent ce que vous avez fait pour le club. Quand je joue, je me donne toujours à cent pour cent."

Tout comme Pflücke, Ortwin De Wolf ne cherche pas forcément à régler ses comptes avec Besnik Hasi, même si ce dernier avait parfois des propos durs envers les joueurs de l'équipe. "C'est paradoxal que nous gagnions maintenant juste après le départ de Hasi. Il a fait un excellent travail. Nous avons eu un excellent début de saison, malheureusement cela s'est un peu estompé. L'équipe était toujours là. Cela est certainement grâce à Besnik."

KVM sauvé si Westerlo perd

Grâce à cette victoire à Charleroi, la KVM est pratiquement sauvée. "Il y a toujours cette petite crainte que les choses auraient pu mal tourner. Vous ne voulez certainement pas vous retrouver dans les play-downs. Ce ne sont vraiment pas des matchs faciles." Regarder Westerlo - Anderlecht alors ? "Non, ce week-end je ne regarde aucun match. Je vais prendre une journée de congé, peut-être même deux", déclare maintenant le gardien qui souhaite surtout profiter.