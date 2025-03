Qui a convaincu Rudi Garcia en dernière minute ? Le tour d'Europe de nos Diables Rouges

Comme chaque lundi, passons en revue les différentes performances de nos belges à l'étranger.

Batshuayi : Titulaire avec Francfort, l'ex-Standarman a ouvert le score avant de voir ses coéquipiers se faire remonter juste après sa sortie. Résultat, défaite 1-2 face à l'Union Berlin. À noter que Theate, légèrement touché, n'était pas du déplacement.

Openda et Vermeeren : Dans un triste 0-0 face à Fribourg, nos deux Diables ont débuté. Openda a joué 90 minutes et Vermeeren est sorti un peu avant l'heure de jeu. Ils n'ont pas su faire pencher la balance en faveur de Leipzig. Vandevoordt lui ne quitte toujourls pas le banc.

Lynen : Régulier depuis le début de saison, Lynen était une nouvelle fois titulaire dans cette victoire surprise du Werder Brême face au Bayer Leverkusen.

Duranville : Habitué au banc depuis de nombreuses semaines, l'ailier est monté au jeu 15 minutes. Défaite 0-1 de Dortmund face à Augsburg.

Van Der Heyden : Wolfsburg - Sankt Pauli était l'occasion de voir s'affronter des Belges ; malheureusement seul Van Der Heyden a joué. Il a d'ailleurs marqué le seul but des siens dans ce partage 1-1. Vranckx n'est pas rentré et Bornauw était blessé.

Trossard : Titulaire face à Manchester United, l'ailier a joué 90 minutes correctes sans pouvoir faire la différence et changer ce score de 1-1.

Faes : Nouvelle défaite pour le défenseur et Leicester. Chelsea l'emporte un petit but à zéro. Faes a joué 90 minutes sans tenir le zéro et Lavia n'est pas rentré côté Blues.

Tielemans : Véritable patron du milieu d'Aston Villa, le médian a une nouvelle fois livré une solide prestation. Victoire 0-1 à Brentford. Amadou Onana est toujours blessé.

Castagne : Le latéral est le seul joueur de Fulham a avoir sorti un peu la tête de l'eau dans cette défaite 2-1 face à Brigthon.

Sels, Doku et De Bruyne : Nouvelle désillusion pour City qui n'y arrive plus. Défaite 1-0 face à Nottingham avec donc une clean sheet pour Matz Sels, une prestation correcte de Doku et 20 minutes moyennes pour KDB.

De Ketelaere et Mbangula : Les deux joueurs sont montés au jeu aux alentours de la 60ème. Leurs entrées ont été correctes mais le score reste sans appel pour l'Atalanta qui écrase la Juventus 0-4.

Saelemaekers : Pourtant décisif ces dernières semaines, l'ailier n'est pas monté au jeu.

Lukaku : Il est là, le Belge du week-end. Buteur et donneur d'assist, il est décisif sur les deux buts de la victoire 2-1 du Napoli face à la Fiorentina. Ngonge n'est pas rentré.

Schingtienne : Le jeune défenseur était titulaire face à Côme. Il n'a malheureusement pas pu éviter le but adverse. Score final 1-1, à noter que Van der Brempt a retrouvé le banc, lui qui était blessé.

Keita : L'ex-anversois a joué 90 minutes dans ce partage de Parme face au Torino.

De Winter : Le défenseur central a livré une très bonne rencontre sans pouvoir éviter le but encaissé. Résultat 1-1 entre la Genoa et Cagliari.

Liga

Lukebakio : L'homme en forme de Séville est resté muet dans ce match face à la Real Sociedad. Ce qui n'a pas empêché Seville de l'emporter 0-1. Idumbo et Lokonga sont montés au jeu afin de préserver le résultat.

Januzaj : Le flanc a retrouvé les pelouses avec Las Palmas. 7 petites minutes seulement, mais ça compte pour ce joueur qui enchaîne les pépins physiques.

Courtois : Notre gardien national a été laissé au repos pour ce match face au Rayo Vallecano.

Witsel : Le médian n'est une nouvelle fois pas monté au jeu pour l'Atlético Madrid.

Fofana : Le jeune ailier a débuté titulaire mais est sorti à la 66ème pour Lyon. Victoire des siens 0-2 à Nice.

Stassin : Titulaire et buteur dès la 10ème minute, l'attaquant n'a pu que constater le partage 1-1 de Saint-Etienne face au Havre.

Meunier : Sorti à la 67ème, le latéral a été solide et nommé homme du match dans la victoire du LOSC 1-0 face à Montpellier. Fernandez-Pardo est rentré 15 minutes.

Liga Portugal

Debast : Titularisé au milieu de terrain, le défenseur de formation a livré 90 minutes correctes dans la victoire du Sporting 3-1 face à Casa Pia.