Un autre ferait-il vraiment mieux que David Hubert à Anderlecht ? Le problème est ailleurs

Anderlecht ne parvient décidément pas à trouver de constance dans ses performances. Après la victoire dans le Clasico, il n'était nulle part dimanche contre Westerlo. Une partie des supporters pointent désormais du doigt David Hubert comme coupable, mais le vrai problème est ailleurs.

Est-ce que quelqu'un ferait mieux avec ce noyau que David Hubert ? Peut-être, c'est une question qui reste tout à fait ouverte. Peut-être aussi que non. Après le match au Kuipje, Hubert a fait une tirade sur le fait que l'état d'esprit de ses joueurs doit changer.

Le diagnostic s'est répété à plusieurs reprises cette saison, mais pourquoi le Sporting ne parvient-il pas à passer un cap ? Anderlecht a joué ses meilleurs matchs avec Kasper Dolberg en pointe. Ce n'est pas surprenant, car le Danois est le meilleur joueur de l'effectif. Cependant, il a déjà manqué 13 matchs, dont 11 des 13 derniers.

Luis Vazquez, son remplaçant, pose question. David Hubert pointe la nécessité de se pencher sur le manque de duels gagnés, cela devrait commencer par son attaquant argentin. Lorsque Dolberg joue, Anderlecht essaie d'atteindre son attaquant au sol. Et là, il remporte un bon nombre de ces duels.

Avec Vazquez, les Mauves essaient de le faire dans les airs, mais il a du mal à s'imposer. Hier, Luka Vuskovic, l'a mis dans sa poche. D'accord, c'est un grand talent, mais on aurait pu attendre de la part d'un attaquant au profil de Vazquez de remporter un duel de temps en temps.

Hazard, Edozie et Huerta sans confiance

Cela a un impact sur les joueurs autour de lui. Samuel Edozie et César Huerta pensent davantage à créer l'action eux-mêmes étant donné que leur grand attaquant n'est pas vraiment fiable dans ses remises, Thorgan Hazard fait ce qu'il peut pour compenser le manque de liant mais n'a pas encore retrouvé toutes ses sensations.

La construction depuis l'arrière ne se déroule pas non plus sans heurts, car Mats Rits, Jan-Carlo Simic et Ludwig Augustinsson ne sont pas vraiment des prodiges dans ce domaine. La vision de Zeno Debast et Jan Vertonghen pour amorcer des actions n'a toujours pas été remplacée. Killian Sardella est en forte baisse de forme, tandis que Mario Stroeykens n'est pas encore au niveau et ne peut pas jouer un match complet. Et ce n'est pas l'absence de Yari Verschaeren, qui n'a pas son pareil pour proposer une solution axiale et se défaire d'un adversaire direct sous pression, qui arrange les choses.

Certes, la donne n'est pas totalement nouvelle pour David Hubert. Peut-être que quelqu'un ferait mieux, mais il n'a pas été favorisé par les circonstances. Avec des "si", chaque entraîneur ou presque pourrait faire croire que son équipe peut lutter pour les premières places. Mais il reste difficile de juger Hubert sans qu'il puisse utiliser le seul attaquant réellement fiable de son noyau.