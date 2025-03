"C'est tout ou rien" : Nicky Hayen dévoile le plan choc du Club de Bruges face à Aston Villa"

Nicky Hayen a livré une conférence de presse pleine de conviction avant le match retour contre Aston Villa en Ligue des champions.

Le Club Bruges se prépare à vivre un moment crucial ce mercredi soir avec le match retour des huitièmes de finale de Ligue des champions face à Aston Villa. Malgré la défaite 1-3 de l’aller, Nicky Hayen l’entraîneur des Blauw-Zwart garde toujours espoir.

Rapporté par Het Laatste Nieuws, le coach du Club a partagé l'optimisme de ses joueurs. "Les joueurs eux-mêmes y croient encore. On le sent dans le vestiaire et on l'a dit. Ce ne sera pas facile, mais nous avons montré par le passé que cela peut aussi se faire de manière difficile" a-t-il déclaré.

Hayen a adopté une approche sans détour pour ce match à haut risque. "C'est en fait "tout ou rien". Nous voulons marquer et c'est ainsi que nous allons nous présenter." Interrogé sur ses priorités entre le match de mercedi soir et celui de championnat ce dimanche, il a répondu avec un brin d’humour : "Gagner demain ou dimanche ? Les deux. (rires)."

Le technicien a également souligné que son équipe n’avait rien à perdre. "Nous n'avons pas beaucoup de pression. Beaucoup de gens nous ont déjà radiés pour ce match retour. C'est une sorte de match bonus, certes, mais nous allons vendre notre peau le plus cher possible." a t-il expliqué.

Hayen a également abordé la question de l’efficacité. "Parfois les ballons rentrent plus facilement, parfois non. On essaie de continuer à donner confiance, et on voit qu'on est récompensé tôt ou tard." Il a rappelé que son équipe avait retrouvé de l’efficacité lors de la victoire contre le Cercle Bruges dimanche dernier, un élément qui pourrait booster le moral des joueurs avant ce choc européen.

"Si nous n'y croyions pas, nous ne serions pas là aujourd'hui. Nous ne pouvons pas prédire ce que cela va donner, mais nous croyons en nos chances." a t-il conclu. Avec cette attitude positive et combative Nicky Hayen et ses joueurs comptent bien surprendre l'adversaire.