L'indignation grandit : la mesure de la direction du Standard qui exaspère les supporters pour les Playoffs

Le Standard disputera une nouvelle fois les Europe Playoffs cette saison. Le changement est surtout à chercher dans le prix des abonnements.

Le Standard et les Europe Playoffs, voilà qui ne rime pas comme une folle histoire d'amour. Les Rouches n'ont pas gagné la moindre rencontre dans la compétition lors des deux dernières saisons (7 partages et 9 défaites sur les 16 derniers matchs).

Et voilà que cinq nouveaux matchs à domicile attendent Sclessin. Le principal enjeu sera sans doute les deux nouvelles confrontations face à Charleroi. En dehors du choc wallon, il faudra espérer que la motivation demeure intacte jusqu'au bout, ce qui n'a pas toujours été le cas.

Et ce ne sont pas le prix des abonnements qui amènera l'équipe à jouer dans un stade comble. Ils ont en effet été revus sensiblement à la hausse. Une réunion a pourtant eu lieu entre le club et la Famille des Rouches à ce sujet, rapporte SudInfo.

Se rendre au stade est-il devenu un luxe ?

En T3 et en T4, les abonnés désirant renouveler leur carte devront débourser plus du double par rapport à l'année dernière (65 contre 30). L'augmentation est même encore plus sensible en T2 ou en T1.

Dans ces deux tribunes, l'abonnement le plus cher passe de 40 euros à 115...soit près du triple. Le spectacle sera-t-il à la hauteur ? La mesure suscite en tout cas déjà pas mal de réactions indignées en principauté.