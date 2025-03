Souleyman Doumbia, titulaire annoncé au rendement catastrophique au Standard : son prêt en MLS pourra-t-il relancer son aventure à Sclessin ?

En début de saison, Ivan Leko citait continuellement Souleyman Doumbia parmi les joueurs sur lesquels il espérait à tout prix compter. L'Ivoirien aura joué 180 minutes en championnat, coûté plusieurs buts et vécu un premier passage bien plus compliqué que prévu en Cité Ardente.

Libre depuis son départ du SCO d'Angers à l'été 2023, Souleyman Doumbia a connu une demi-saison sans club avant de s'engager au Standard en janvier 2024. La direction principautaire, alors en recherche de joueurs libres et de prêts, avait offert un contrat de six mois à l'international ivoirien (8 sélections).

Débarqué dans une équipe en pleine agonie, en même temps qu'Ivan Leko, Doumbia n'a logiquement pas pu éviter le naufrage de la fin de saison dernière, tant il était colossal et collectif. Mais, souvent touché par les blessures durant sa carrière, l'arrière gauche a été rattrapé par son passé après trois rencontres d'Europe Play-offs et s'est lourdement blessé aux adducteurs.

Doumbia n'a pas su saisir ses rares opportunités

Ayant l'envie de repartir d'une page blanche et de construire quelque chose de nouveau malgré des moyens très limités, Ivan Leko citait toujours, l'été dernier au moment de la reprise, Doumbia parmi ses titulaires potentiels "si tout le monde est fit". Alors qu'il aurait pu participer à l'établissement d'une défense à 4 évoquée par Leko en début de saison, le joueur de 28 ans a rechuté, et n'a fait son retour dans le groupe que pour la... douzième journée de Pro League. Un groupe qui ne venait d'encaisser que neuf buts en onze matchs.

Alors, Doumbia a enchainé quelques montées au jeu, et beaucoup d'erreurs. Entré à la pause à Gand, il est coupable sur les deux premiers buts des Buffalos après le repos, comme sur le 0-2 d'Angulo et Anderlecht lors du Clasico. A Sclessin, Doumbia n'a jamais eu le temps de jeu nécessaire pour retrouver du rythme... mais il ne l'a pas non plus vraiment mérité.

Un prêt bénéfique pour Doumbia... et pour le Standard ?

Prêté à Charlotte FC, en MLS, sans option d'achat, Souleyman Doumbia pourrait retrouver du temps de jeu aux États-Unis et enfin enchaîner, ce qui ne pourrait lui faire que le plus grand bien. Celui qui avait d'abord signé un contrat de six mois en janvier 2024 a prolongé pour deux ans au mois d'avril, et dispose donc encore d'un contrat jusqu'au 30 juin 2026 en Cité Ardente.

Un prêt qui semble de ce fait bénéfique pour tout le monde, car sans certitude de rachat, le Standard aura aussi besoin, la saison prochaine, que les joueurs déjà présents prestent à leur meilleur niveau.