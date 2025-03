La génération dorée pour aider Rudi Garcia ? Quatre "anciens" dans la présélection, mais qui fera vraiment son retour chez les Diables ?

Dans sa présélection, Rudi Garcia a placé plusieurs anciens cadres de l'équipe nationale, comme Axel Witsel, Dries Mertens, Michy Batshuayi et Christian Benteke. Mais parmi ces quatre hommes, qui pourrait vraiment faire partie de la liste finale ? Tentative de réponse.

C'est ce vendredi que Rudi Garcia dévoilera sa première sélection depuis sa nomination à la tête des Diables. La Français a, depuis quelques semaines, dressé une présélection d'une cinquantaine de noms, affinée au fur et à mesure pour arriver au noyau final.

Dans cette présélection, on retrouve notamment une dizaine de joueurs de notre championnat, principalement issus de Bruges, de Genk et de l'Antwerp, mais aussi quelques anciens cadres de la génération dorée, ce que n'avait presque jamais fait Domenico Tedesco.

Si le Germano-italien a voulu repartir d'une page presque blanche, avec quelques cadres seulement, Rudi Garcia compte bien lui s'appuyer sur l'expérience des anciens pour encadrer les petits nouveaux du groupe.

Witsel en grand-frère, une dernière danse pour Mertens ?

Une raison pour laquelle, dans sa pré-liste, on retrouve par exemple Michy Batshuayi, Axel Witsel, Dries Mertens et Christian Benteke. Mais qui, parmi eux, pourrait réellement intégrer la liste finale ?

Le profil d'Axel Witsel est peut-être le plus cohérent. Reconverti défenseur central à l'Atlético de Madrid, l'ancien du Standard et de Dortmund peut évidemment encore évoluer en tant que milieu défensif, un poste où les blessures sont nombreuses pour ce rassemblement. Deux positions sur le terrain où les Diables manquent également d'expérience. Son profil pourrait donc aider Rudi Garcia, mais Witsel n'a joué que deux petits matchs en 2025 et est en manque de rythme. Pour un rôle de grand-frère et de conseiller, alors ?

C'est aussi le rôle que l'on pourrait attribuer à Dries Mertens. La légende napolitaine est encore en pleine forme au Galatasaray, avec 5 buts et 18 assists (!) depuis le début de la saison. Mais voilà, Mertens aura 38 ans dans deux mois et la presse turque a déjà annoncé sa retraite en fin de saison, sans que celle-ci soit confirmée par le principal intéressé. Ses statistiques plaident pour lui, mais notre équipe nationale compte déjà plusieurs talents offensifs qui représentent davantage "le futur". Pour un au revoir digne de ce nom ? Peut-être plutôt en juin au Roi Baudouin qu'en mars à Genk, dans ce cas ?

Plutôt Benteke ou Batshuayi comme troisième attaquant ?

"En pleine forme", c'est aussi de cette manière que l'on peut décrire Christian Benteke. Le buteur de DC United a repris la saison de MLS avec force, puisqu'il a inscrit trois buts lors des trois premiers matchs. Le meilleur buteur de la saison dernière, devant Léo Messi et Luis Suarez, n'a jamais caché rêver d'une dernière danse en équipe nationale. Sera-ce lui, le troisième attaquant de pointe derrière Lukaku et Openda ?

Ce n'est pas certain, parce que Michy Batshuayi n'a pas encore dit son dernier mot. Transféré à Francfort en toute fin de mercato hivernal, "Batsman" a commencé en mode mineur en Bundesliga, mais il a trouvé le chemin des filets pour la première fois le week-end dernier. Envieux, lui aussi, de retrouver les Diables, il rentre en concurrence directe avec Christian Benteke, puisqu'il est plus que peu probable que Rudi Garcia reprenne les deux hommes. Avantage Benteke sur la forme, mais les deux attaquants ont un profil différent, et peut-être que l'un d'eux conviendra mieux à Garcia. Réponse vendredi, quoi qu'il en soit.