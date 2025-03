Courtois et les jeunes Diables : un problème qui existait avant l'ère Tedesco et que Rudi Garcia va devoir régler

Thibaut Courtois reviendra la semaine prochaine avec les Diables Rouges. Si cela divise certains supporters, l'ensemble du vestiaire ne sera pas non plus ravi de son retour. Son comportement agace parfois, et ça date d'avant l'ère Tedesco.

Le problème a commencé il y a quelques années, lorsque la "génération dorée" a commencé à perdre de sa superbe et que différents jeunes talents ont été intégrés. Les anciens ont réagi de différentes manières à cela. Par exemple, Kevin De Bruyne n'est pas spécialement l'homme qui va prendre les jeunes sous son aile.

Trois ténors, trois approches complètement différentes

Il les pousse en étant très exigeant - parfois même en agaçant - mais il ne va pas donner beaucoup de conseils personnels. Romelu Lukaku est très différent. Big Rom' est le grand frère de tous ceux qui rejoignent les Diables Rouges. Sympathique, accueillant et toujours prêt à aider de ses conseils. Officieusement, il est le capitaine depuis des années, l'homme que tout le monde veut suivre.

Eden Hazard était aussi de cette trempe. Plus joueur bien sûr, mais il voulait toujours créer un groupe uni avec des blagues et en incluant tout le monde. Et puis... il y a Thibaut Courtois. Le gardien est également exigeant et l'est depuis sa plus jeune enfance. Son principal problème est qu'il a peu de patience avec tout ce qui n'est pas au niveau mondial.

Depuis son plus jeune âge, Courtois se trouvait dans une situation où il gagnait beaucoup, recevait beaucoup de respect, était encensé et jouait avec des stars mondiales. Dans sa vingtaine, cela ne posait pas de problème aux Diables Rouges non plus, car ils jouaient pour la plupart dans les plus grands clubs du monde.

Comment Garcia va-t-il combler le fossé entre Courtois et la jeunesse ?

Quand des garçons ont été ajoutés et qu'ils jouaient pour des clubs de milieu de tableau ou qu'ils faisaient tout juste leur apparition, Courtois n'était pas le plus chaleureux dans le vestiaire. Les jeunes le trouvaient même hautain. Tous les Diables respectent son talent et sa carrière, mais en tant que personne, ils ont parfois du mal.

Avec tout ce qui s'est passé ces dernières années, ce sera un véritable défi pour Rudi Garcia de remettre de l'ordre dans son vestiaire. Le Français de 60 ans doit aligner ses anciens et ses jeunes dans la même direction. Il sera particulièrement intéressant de voir comment il va combler le fossé entre Courtois et la jeunesse.

Le portier devra lui-même faire un compromis. Même s'il ne veut pas faire de discours pour tout le monde, ce ne serait pas mal qu'il parle à quelques jeunes. En effet, il y en a avec qui il devra combattre côte à côte au cours des prochaines années et qui regardent son retour avec méfiance.

Pas tant pour ce qu'il va apporter sur le plan sportif, mais pour voir s'il veut créer un lien avec eux ou s'il va de nouveau se sentir supérieur au groupe. C'est bien sûr un gagnant en lui, mais si l'on veut atteindre un objectif ensemble, tout le monde doit faire des compromis. N'est-ce pas ?