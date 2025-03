Grosse surprise : fraîchement retiré de l'athlétisme, Jacques Borlée devient consultant pour un club de Pro League !

Jacques Borlée a récemment annoncé se retirer de son poste d'entraîneur des Belgian Tornados. Mais il ne restera pas inactif bien longtemps : le voilà consultant pour le RSC Anderlecht.

Le monde de l'athlétisme belge était récemment en émoi : Jacques Borlée, entraîneur à succès des Belgian Tornados ayant décroché 33 médailles internationales durant sa carrière de coach, annonçait quitter ses fonctions, devant le manque de soutien financier dédié à l'athlétisme.

Mais le père de Kevin, Dylan et Jonathan Borlée ne restera pas inactif et a déjà trouvé une nouvelle activité. Jacques Borlée se reconvertit en partie dans la consultance, et c'est le monde du football qui va lui offrir un premier défi.

La Dernière Heure relate ainsi que Borlée a été engagé en tant que consultant par le RSC Anderlecht, qui cherche éperdument des solutions pour régler le dramatique problème de son infirmerie. Celle-ci ne désemplit en effet pas cette saison, les blessures se multipliant et les rechutes étant monnaie courante.

Récemment, la direction du Sporting avait décidé de ne pas remettre en question son staff médical face à ces nombreuses blessures, qui handicapent David Hubert depuis sa prise de fonctions. Mais le département médical et physique du RSCA va cependant recevoir un sacré coup de pouce en cette fin de saison.

En effet, en plus de l'expertise de Jacques Borlée, on apprenait plus tôt ce matin que Wim Vandeven, physiothérapeute et ancien entraîneur à succès de la championne olympique Tia Hellebaut, était lui aussi devenu consultant pour les Mauve & Blanc. On verra si les résultats sont au rendez-vous...