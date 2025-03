Le montant vertigineux engrangé par le Club de Bruges en Ligue des champions est tout simplement impressionnant

En dix ans de participation à la Ligue des champions, le Club de Bruges a amassé un pactole impressionnant.

Le Club de Bruges a su tirer son épingle du jeu sur la scène européenne ces dernières années, et pas seulement sur le plan sportif. Selon des chiffres rapportés par Het Nieuwsblad, les Blauw en Zwart ont engrangé près de 250 millions d’euros au cours de la dernière décennie grâce à leurs participations en Ligue des champions.

Une manne financière qui a permis au club belge de se renforcer et de rester compétitif, malgré les défis d’un football européen de plus en plus dominé par les géants économiques.

La dernière campagne européenne du Club de Bruges a été particulièrement lucrative. Avec une qualification pour les huitièmes de finale, les Brugeois ont perçu 60,29 millions d’euros, un record pour le club.

Lors de la saison 2021-2022, le Club avait aussi atteint les huitièmes de finale, une performance qui lui avait rapporté 45,1 millions d’euros. Entre 2017 et 2021, les Brugeois avaient régulièrement atteint la phase de groupes de la Ligue des champions avec des gains oscillant autour de 30 millions d’euros par saison.

Même lors des campagnes moins glorieuses, le Club Bruges a su tirer profit de sa présence en Ligue des champions. En 2016-2017, par exemple, les Brugeois avaient terminé leur parcours sans le moindre point, mais avaient tout de même empoché 12,7 millions d’euros.