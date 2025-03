🎥 Francis Amuzu se laisse posséder par l'esprit de la samba et fait le show... avant un geste bien plus typique de sa part

Comment se passe l'adaptation au Brésil pour Francis Amuzu ? Visiblement assez bien, car l'ex-anderlechtois se met même à réaliser des gestes "do Brasil".

Francis Amuzu a joué les 90 minutes du 2e tour de la Copa do Brasil contre l'Athletic Club cette semaine, une bonne nouvelle après qu'une petite blessure l'ait écarté des terrains peu de temps après son arrivée. C'était sa première titularisation de la saison.

Son club, Grêmio, s'est ensuite qualifié aux tirs au but, et s'il n'a pas tiré de penalty, Amuzu a été désigné comme l'homme du match et a impressionné. Sur une phase, il a notamment fait le show comme s'il avait du sang brésilien dans les veines.

Après une prise de balle côté gauche, "Ciske" a enchaîné les gestes techniques, jusqu'à une espèce de coup du sombrero à l'arrêt qu'on ne l'avait jamais vu réaliser au RSC Anderlecht. Le public brésilien l'a visiblement adopté.

Malheureusement, sur cette même phase, le centre qui a suivi était un peu plus typique de ce qu'on connaissait de Francis Amuzu en Belgique.

Mais une chose est sûre : l'ex-Mauve monte en puissance et s'adapte bien au championnat brésilien. Des médias locaux comme Globo soulignent même qu'il commence déjà à apprendre le portugais !