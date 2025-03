Cela vaut plus encore qu'une annonce officielle : la grande nouvelle tombe pour Chemsdine Talbi

Depuis quelques semaines, Chemsdine Talbi a bien fait comprendre qu'il représenterait le Maroc et tournerait ainsi le dos aux Diables Rouges. L'ailier du Club de Bruges n'avait pas lui-même officiellement annoncé son choix mais ne faisait pas mystère de ses intentions.

Son père s'était également montré assez clair sur l'issue du dossier, regrettant notamment le manque de dialogue avec l'Union Belge lorsque son fils était au plus mal la saison dernière, des suites de sa rupture des ligaments croisés.

Il n'est donc guère surprenant de retrouver Chemsdine Talbi dans la sélection marocaine révélée ce midi. Le natif de Sambreville est repris pour la première fois par Walid Regragui à l'occasion des matchs des Lions de l'Atlas contre la Tanzanie et le Niger dans le cadre des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2026.

Il n'aura donc pas fallu longtemps pour voir la pépite brugeoise récompensée de ses grosses prestations sur la scène européenne. Cela pourrait encore un peu plus faire monter sa valeur marchande.

En sélection marocaine, Talbi retrouvera un certain Bilan El Khannouss, qui avait aussi connu les différentes catégories d'âge belges. Zakaria El Ouahdi, barré par Achraf Hakimi et Noussair Mazraoui, n'est en revanche pas repris.

لائحة منتخبنا الوطني المستدعاة لمباراتي النيجر و تنزانيا



