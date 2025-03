Décidément, ça ne s'arrange pas à Anderlecht : encore un cadre blessé pour le match face au Cercle

Récemment, le RSCA a annoncé l'arrivée de Jacques Borlées et Wim Vandeven afin d'aider le staff médical et physique à gérer les blessures. Et c'est bien nécessaire, car un cadre de plus sera absent ce week-end.

Ce n'est pas encore ce week-end que David Hubert pourra aligner une deuxième fois d'affilée le même onze, même si après la performance décevante à Westerlo, il aurait probablement fait des changements de toute façon. Un blessé de plus va en effet garnir l'infirmerie du RSC Anderlecht. La Dernière Heure nous apprend en effet ce vendredi que Killian Sardella s'est occasionné une blessure au quadriceps, et ne disputera pas la rencontre de ce dimanche face au Cercle de Bruges. Pire : le latéral droit devrait être absent jusqu'à mi-avril, et donc manquer le début des Play-offs également. Ce ne sera pas le seul absent ce week-end puisque Kasper Dolberg ne devrait pas non plus faire son retour. Verschaeren est également blessé, Leoni avait manqué le match à Westerlo en raison d'une petite blessure ; Dendoncker était malade mais devrait faire son retour. Jan Vertonghen, quant à lui, est désormais fit mais attend toujours une première titularisation, qui pourrait bien être pour ce dimanche. On attendra plus de détails sur la composition du noyau ce vendredi lors de la conférence de presse d'Hubert, prévue pour 14h30. Ce devrait être l'occasion pour Thomas Foket de faire son retour dans le groupe, même si Ali Maamar semble avoir la préséance pour remplacer Sardella dans le onze.