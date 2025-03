Poste déforcé, talent brut : et si c'était lui, la grande surprise de Rudi Garcia ?

Ce vendredi sur le coup de 15h, Rudi Garcia dévoilera sa première sélection. C'est une certitude : il y aura des surprises.

Dans quelle direction ira Rudi Garcia pour sa première sélection, révélée ce vendredi à 15h en direct de Tubize ? Une chose paraît certaine : le Français va tirer des leçons des erreurs de son prédécesseur. Là où Domenico Tedesco avait du passé fait (presque) table rase, Garcia devrait être plus mesuré.

On devrait ainsi retrouver pas mal d'expérience dans le noyau, avec quelques cadres de la génération précédente (De Bruyne, Lukaku, Courtois et peut-être même Witsel) et quelques trentenaires méritants (Vanaken, Mechele ?). Mais il y aura aussi de nouvelles têtes, et sur ce plan, c'est assez difficile de prédire lesquelles auront les faveurs du nouveau sélectionneur.

De nombreux noms ont été cités : Nicolas Raskin, Mika Godts, Lucas Stassin ou encore, parmi les joueurs déjà appelés mais pouvant faire partie des nouveaux cadres, Koni De Winter, Mandela Keita ou Alexis Saelemaekers.

Mais un nom n'a presque pas été cité : celui de Jorthy Mokio. Le prodige formé à La Gantoise n'a que 17 ans, mais en est à 29 matchs cette saison toutes compétitions confondues dont 12 avec l'équipe A de l'Ajax. Titularisé lors des 4 derniers matchs européens de l'Ajax, Mokio a également disputé les 5 derniers matchs d'Eredivisie, dont 2 fois pendant 90 minutes, pour 5 victoires d'affilée.

Surtout, Jorthy Mokio est particulièrement polyvalent : formé en défense centrale, il s'impose comme milieu défensif, un poste qui sera très déforcé pour cette trêve internationale - au point où Zeno Debast, lui aussi replacé en 6, a été cité comme milieu potentiel. L'ex-Gantois a même joué un match au back gauche, ce qui peut toujours dépanner.

Mokio n'a pas été repris avec les U19, et les U21 ne disputeront que des matchs amicaux durant cette trêve, ce qui peut permettre à Garcia de les déforcer. Et si son nom était prononcé sur le coup de 15h par le nouveau sélectionneur ?