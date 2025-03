📷 Thibaut Courtois a battu le record ... d'Axel Witsel, les Brugeois sont à l'affût

Mercredi soir, Thibaut Courtois est devenu le joueur belge le plus capé en Ligue des Champions lors du derby madrilène irrespirable face à l'Atlético. Le portier du Real a dépassé Axel Witsel, son adversaire resté sur le banc.

Avec un Axel Witsel resté sur le banc lors du derby madrilène en 1/8e de finale retour de Ligue des Champions (comme à l'aller), Thibaut Courtois est devenu le joueur belge le plus capé en C1 depuis la réforme de la compétition en 1992.

Il s'agissait de la 86e apparition de Courtois en Ligue des Champions, et probablement pas la dernière. Avec une nouvelle campagne, le gardien de 32 ans pourrait passer la barre des 100 apparitions dans la plus grande compétition européenne.

Une étape importante pour Hans Vanaken

En Angleterre, un autre succès belge a été enregistré. Malheureusement, le Club de Bruges a été éliminé par Aston Villa, mais Hans Vanaken a disputé son 50e match en Ligue des Champions. Il est devenu le 9e joueur belge à réaliser cet exploit.

Son coéquipier au Club de Bruges, Simon Mignolet, souhaite également atteindre la barre des 50. Avec 43 matchs à son actif, il y a de fortes chances pour qu'il atteigne ce cap lors de la prochaine campagne du Club.

L'objectif est un petit peu plus lointain pour Brandon Mechele, qui compte 37 apparitions en Ligue des Champions. Il pourrait aussi atteindre la barre des 50, mais il lui faudra probablement deux nouvelles campagnes, ce qui est loin d'être assuré.

Le joueur le plus expérimenté dans la compétition est évidemment Cristiano Ronaldo, avec 183 matchs. Avec 86 matchs et 7.726 minutes disputées, Courtois est le 85e joueur le plus capé dans la compétition.