On aimerait retrouver "Sterke" Jan une dernière fois : le temps presse pour atteindre son meilleur niveau

Jan Vertonghen a montré par moments qu'il était encore un défenseur plein de classe ce dimanche... mais c'était face au Cercle de Bruges. Et après le match, le défenseur du RSCA a inquiété en évoquant sa forme, pas optimale.

"Mais pourquoi diable ne titularise-t-il pas Jan Vertonghen ?" : voilà plusieurs semaines qu'on se demandait à quel jeu jouait David Hubert avec son capitaine. De retour d'une grave blessure, Vertonghen était officiellement fit et prêt à jouer, mais se contentait de 3 minutes symboliques contre l'Union... puis de deux matchs sur le banc.

Incompréhensible, surtout pour un joueur dont on sait qu'il a besoin d'accumuler les minutes pour être en forme ? Oui et non. Hubert et Vertonghen ont communiqué clairement durant cette période, et ce n'était pas le joueur qui allait imposer au coach la date de son retour. "Si ça ne tenait qu'à lui, il aurait repris il y a 7 mois", souriait David Hubert à ce sujet.

Une date en tête : le 4 mai

Le retour pour la dernière de la saison contre le Cercle de Bruges, c'était en quelque sorte une date-butoir idéale, pour diverses raisons. Un adversaire "abordable" ; un top 6 déjà assuré ; et, même si personne ne l'assumera à Anderlecht, la possibilité même microscopique que si ça se passe mal, Vertonghen ait au moins eu ses adieux à la maison avant de débrancher la prise.

Ne soyez pas surpris, désormais, si "plus si Sterke" Jan n'est pas titulaire au Jan Breydel le 30 mars prochain. Face au Cercle, le recordman de caps en équipe nationale a par moments épaté (cette sortie de défense torse bombé qui a enflammé le Lotto Park), par moments inquiété ; il a frôlé l'auto-goal, ce qui aurait été un terrible rappel de ses derniers moments sous le maillot des Diables.

L'intensité des Play-offs peuvent-elles permettre au meilleur Vertonghen de réapparaître, ou risquent-elles au contraire de souligner ses limites en 2025 ? Hubert en sera juge à l'entraînement, mais au vu de ses options en défense centrale, il n'est pas tenu d'aligner un joueur loin de son meilleur niveau.

En tant qu'amateur du football belge, cependant, on ne peut qu'espérer une chose : que Jan redevienne Sterke, ne serait-ce que pour 90 minutes, et soit de la partie pour sa dernière opportunité de remporter un trophée - le 4 mai au Heysel, face au Club de Bruges. Qu'il gagne ou qu'il perde, Vertonghen mérite une sortie par la grande porte, dans un match au sommet...