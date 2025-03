Si ce n'est pas au Standard...où signera-t-il ? Axel Witsel en dit plus sur les enjeux de sa fin de carrière

Axel Witsel arrive en fin de contrat à l'Atletico Madrid. Où évoluera-t-il la saison prochaine ?

La saison dernière, c'était au mois de juin qu'Axel Witsel avait prolongé son contrat d'un an pour s'éviter de se poser de devoir trouver un nouveau port d'attache en été. Cette fois, la situation est bien différente : à 36 ans, le Liégeois joue beaucoup moins qu'il y a un an, il semble cette fois bien sur le départ.

Witsel a toujours clamé que si cela ne tenait qu'à lui, il ferait encore durer le plaisir chez les Colchoneros. Le journal Le Soir l'a interrogé sur les pistes possibles pour son avenir. A défaut de retourner comme joueur au Standard, il laisse plusieurs portes ouvertes.

Une destination exotique comme un pays du Golfe ? "Franchement, je n’en ai aucune idée. J’ai déjà évolué en Russie et en Chine. Je ne suis donc fermé à rien mais au contraire ouvert à toute proposition. À vrai dire, mon avenir ne me préoccupe pas trop. C’est toujours la même chose, cela va dépendre de ce qu’il y aura sur la table en fin de saison".

Plusieurs facteurs à prendre en compte

"Quand je suis parti en Russie, je n’avais pas encore d’enfants, sinon sur la fin de mon aventure là-bas. J’avais par contre déjà mes filles lorsque j’ai rallié la Chine, ce qui ne m’avait pas empêché d’effectuer le grand saut. C’est vrai que là, aujourd’hui c’est plus difficile. Mes grandes sont en primaire et c’est vrai que c’est moins simple. On verra. Il faudra faire le bon choix, en prenant tout en considération", nuance-t-il.

Le dossier pourrait donc encore prendre un certain temps avant de se décanter : "Le niveau sportif, l’aspect familial… Je ne me casse pas la tête avec ça. À mon âge, je suis davantage focus sur les matches qui arrivent parce qu’au final, c’est le plus important".