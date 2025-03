Revenir au Standard pour terminer sa carrière ? La réponse sans langue de bois d'Axel Witsel

Axel Witsel est en fin de contrat à l'Atletico Madrid. Mais le retour au Standard ne semble pas encore pour tout de suite.

À 36 ans, Axel Witsel va vraisemblablement devoir se chercher un autre club cet été. Si son contrat avait été prolongé d'un an en juin dernier, la donne semble avoir changé. Son gros salaire n'est plus en adéquation avec son temps de jeu, ce qui devrait mener à un départ.

Le journal Le Soir l'a interrogé sur la possibilité d'un retour au Standard, un rêve de plus en plus prononcé au fur et à mesure que les années avancent. "Le Standard reste mon club de cœur. Et ça reste la maison. D’ailleurs, je suis toujours les matchs des Rouches. J’ai un peu regardé le Clasico, ainsi que le déplacement de dimanche à l’Union", commence Witsel.

Finir sa carrière au Standard ? Peu probable

Le Diable Rouge restera pour toujours attaché à Sclessin mais ne se voit pas encore revenir tout de suite : "Cela reste le club que j’aime. Mais de là à revenir y jouer… Il ne faut jamais dire jamais, mais je ne pense pas que cela soit envisageable".

Après toutes ses années au haut niveau, Axel Witsel en a encore sous la pédale. Revenir au Standard semble représenter un écart trop grand avec sa situation actuelle : "Quand tu as la possibilité de demeurer au top niveau, il faut faire le maximum pour que ce soit le cas. Les matchs de l’Atleti, c’est extraordinaire à jouer".

"Revenir au Standard, ce sera plutôt dans un autre rôle que joueur. Dans mon après-carrière, pourquoi pas. Car je sais aussi que rien n’est jamais simple pour un joueur qui décide de rentrer en fin de carrière dans son club", conclut-il. Les Rouches vont devoir se faire une raison.