"Ça n'a aucun sens de chanter la Brabançonne un jour et de jouer pour un autre pays le lendemain" : la proposition osée de Vincent Mannaert pour les binationaux

Vincent Mannaert a vécu une entrée en matière assez frustrante en ce qui concerne les joueurs binationaux. Il a donc décidé d'hausser le ton.

Avant même le début officiel de son mandat de directeur technique, Vincent Mannaert était déjà très attendu à l'Union Belge. Si la recherche d'un nouveau sélectionneur était sa tâche la plus médiatisée dans les premières semaines, c'est surtout sur la question des talents binationaux qu'on l'entend depuis un petit temps.

La tournure par les dossiers Talbi, Karetsas ou encore Camara l'a poussé à sortir du bois. Mannaert a ainsi déclaré publiquement vouloir privilégier les binationaux ayant émis le souhait de poursuivre au sein des différentes équipes de jeunes fédérales.

Certaines voix se sont élevées contre ce nouvel élan : va-t-on vraiment imposer un choix aussi lourd de sens à des adolescents qui n'ont pour certains pas encore tranché pour leur option scolaire ? Vincent Mannaert assume, il veut de la clarté le plus vite possible dans le développement des jeunes : "La population belge est tout simplement multiculturelle. Je suis favorable à une clarification au plus vite. Car ce choix crée une pression. Auprès du joueur, de la fédération de la famille".

Besoin d'un cadre clair

Le directeur technique explique au Belang van Limburg que la situation est malsaine : "La FIFA doit simplifier les règles. Ça n'a aucun sens de chanter la Brabançonne un jour et de jouer pour un autre pays le lendemain".

Il amène une proposition sur la table : "Pourquoi ne pas donner aux joueurs trente jours pour prendre une décision à dix-huit ans, une fois majeurs ? La situation sera alors plus claire rapidement. Pour tout le monde. Après tout, il y a aussi des différences entre les pays. Dans un pays, on obtient la nationalité en quelques mois, tandis que dans d'autres, il faut attendre cinq ans". Voilà qui fera à coup sur une nouvelle fois parler quand on connaît la sensibilité du sujet.