Les Play-offs Champions déjà mal engagés pour Anderlecht ? Un calendrier qui ne leur fait pas de cadeaux

Lundi, le calendrier des play-offs a été dévoilé. Chaque équipe sait désormais à quel moment elle affrontera ses adversaires dans la course au titre, à l'Europe ou au maintien. Pour Anderlecht, le tirage n'a pas été clément.

Les Play-Offs Champions ont été créés pour apporter du prestige à la fin de la saison et garantir des affiches de haut niveau. Cette année ne fait pas exception.

Un départ en force

Dès la première journée, le choc Club de Bruges - Anderlecht promet d’être une rencontre explosive. C’est l’une des plus grandes rivalités du football belge, si ce n’est la plus grande, et ce duel pourrait immédiatement donner le ton pour les play-offs des deux équipes, dans un sens comme dans l’autre.

Pour Anderlecht, jouer au Jan Breydel n’a rien d’un cadeau. La victoire de février dernier reste la seule obtenue en déplacement contre Bruges sur les sept dernières années.

Un calendrier infernal

Et ce n’est pas seulement cette première journée qui s’annonce compliquée pour les Mauves. Après Bruges, ils recevront Genk, leader de la phase classique, avant d’enchaîner avec un déplacement chez leur voisin et rival bruxellois, l’Union Saint-Gilloise.

Deux adversaires qui n’ont laissé que très peu de chances à Anderlecht ces dernières saisons : en quatre confrontations récentes, les Mauves n’ont pris qu’un seul point.

Après ces trois chocs, Anderlecht bénéficiera de deux matchs à domicile plus abordables, contre l’Antwerp et La Gantoise, deux équipes classées derrière eux. Mais si les Mauves venaient à perdre leurs trois premières rencontres, leur rêve de titre pourrait être anéanti avant même d’avoir réellement commencé.

Il ne faut toutefois pas exagérer : peu de gens voyaient Anderlecht comme un prétendant sérieux au titre cette saison. Cependant, ces play-offs détermineront aussi l’attribution des places européennes, et un mauvais départ pourrait mettre en péril leur qualification pour une compétition continentale.

Un test mental crucial

Sur le papier, Genk, le Club de Bruges et l’Union semblent les mieux placés pour se disputer le titre. Anderlecht, de son côté, devra se battre avec l’Antwerp et La Gantoise pour espérer décrocher une place qualificative pour un barrage européen.

L’essentiel pour les Mauves sera donc de survivre aux trois premières rencontres sans trop de dégâts. Un manque de forme ou une baisse de mentalité pourrait faire toute la différence lors des doubles confrontations contre La Gantoise et l’Antwerp.

Si Anderlecht parvient à limiter la casse, chaque point pris dans les trois dernières rencontres face à l’Union, Bruges et Genk sera un bonus. Avec un peu de réussite, ils pourraient même viser la troisième place.

Une finale de Coupe à ne pas oublier

Mais pour briller en play-offs, Anderlecht aura besoin de joueurs clés comme Dolberg et Verschaeren, alors que l’équipe est déjà durement touchée par les blessures cette saison. Reste à espérer que ce facteur ne les handicapera pas davantage sur les dix derniers matchs.

Enfin, un rendez-vous crucial les attend le 4 mai : la finale de la Coupe de Belgique contre Bruges. Une victoire leur assurerait un ticket européen et donnerait un élan supplémentaire pour la fin des play-offs.

En revanche, une défaite pourrait entraîner une spirale négative et voir Anderlecht terminer la saison bredouille, sans Coupe ni qualification européenne.