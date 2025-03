Mais pourquoi avoir choisi un stade d'une équipe de troisième division pour Ukraine - Belgique ? Les dessous de l'organisation de la rencontre

Les Diables s'envoleront bientôt pour l'Espagne pour y affronter l'Ukraine en barrage de Ligue des Nations. Mais pourquoi avoir choisi Murcie pour accueillir la rencontre ?

En juin dernier, les Diables Rouges tenaient l'Ukraine en échec au bout du suspense pour se qualifier pour les huitièmes de finale de l'Euro devant les 54 000 spectateurs de la MHP Arena de Stuttgart. Jeudi, le match de Ligue des Nations se déroulera à Murcie.

Les raisons de la délocalisation de la rencontre hors de l'Ukraine ne sont évidemment plus à préciser. Pourquoi avoir choisi Murcie et le stade d'une équipe de troisième division espagnole pour accueillir la rencontre ?

Des liens étroits avec l'Espagne

Avant tout, il convient de préciser que l'infrastructure n'est pas franchement dans la moyenne de celles rencontrées en troisième division. L'Estadio Nueva Condomina peut accueillir 30 000 personnes et remplit donc largement les critères d'accueil.

Het Nieuwsblad rapporte qu'il s'agit en fait d'un plan B. L'idée initiale était de disputer la rencontre à Malaga, plus facilement accessible et bénéficiant d'un système de ticketing plus rapide. Mais la fédération ukrainienne n'est pas parvenue à trouver d'accord. Il a donc fallu trouver une alternative dans des délais assez brefs, c'est là que Murcie s'est présenté comme un bon compromis.

Pourquoi cibler l'Espagne alors que l'Ukraine avait disputé ses derniers dans des pays plus proches comme l'Allemagne, la Pologne, la République tchèque ou la Slovaquie ? Le groupe a aussi ses petites habitudes sous le soleil. La sélection est déjà en Espagne depuis plusieurs jours pour un camp d'entraînement similaire à celui organisé au même endroit pour l'Euro.

La présence d'une communauté ukrainienne de plus en plus importante dans le sud-est de l'Espagne a aussi favorisé la tenue du match à Murcie. Le sélectionneur Serhiy Rebrov passe d'ailleurs une bonne partie de l'année dans la région. Trois de ses collaborateurs sont également d’origine espagnole.