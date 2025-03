Premier capitaine de l'ère Garcia, Romelu Lukaku ne fera pas comme Thibaut Courtois : "Penser personnellement n'amène que du négatif"

Premier capitaine de Rudi Garcia chez les Diables, Romelu Lukaku est bien décidé à porter la Belgique. L'attaquant du Napoli ne souhaite pas faire de chichis quant au brassard, et note que l'arrivée du sélectionneur français marque le début d'une nouvelle ère pour l'équipe nationale.

Chez les Diables, le cas Thibaut Courtois a évidemment fait beaucoup de bruit. Le portier avait quitté la sélection parce qu'il n'avait pas porté le brassard de capitaine, même si selon lui, d'autres raisons l'ont poussé à ce choix.

Ce mercredi, c'est Romelu Lukaku, l'un des cadres naturels du groupe, qui s'est présenté en conférence de presse pour la première fois depuis octobre 2023, soit quelques mois seulement après cette affaire. L'attaquant du Napoli portera le brassard de capitaine au match aller, et Kevin De Bruyne au retour.

Lukaku ne fera pas de chichis quant au brassard

Il s'est notamment exprimé sur son rôle au sein de la sélection, sur le terrain et en dehors, et a confié qu'il ne réagirait pas comme Thibaut Courtois l'a fait. Même si, pour lui, la page est bel et bien tournée.

"Je suis un leader naturel, mais je n'ai jamais fait de problème pour le brassard et je n'en ferai jamais. Quand je rentre dans le vestiaire, j'essaye de parler de manière positive, de transmettre le message du coach et je pense d'abord à l'équipe. Je ne pense jamais personnellement, ça n'amène que du négatif. Pour le groupe, penser collectivement fait du bien."

Ce sera la vie ou la mort pour rester en division A, mais on mérite d'y être"

Comme l'a mentionné le premier capitaine des Diables à la sauce Rudi Garcia, notre équipe nationale entre dans une nouvelle ère. Et si Lukaku ne verra peut-être pas la fin de celle-ci, car on ne connaît pas encore le moment de sa retraite ni le temps que le coach français va rester à la tête de la sélection, il est bien déterminé à faire le maximum pour porter son pays. Depuis la fin de l'ère Tedesco, beaucoup de choses ont changé.

"A l'Euro, je n'ai pas accepté certaines choses et c'était le cas de plusieurs joueurs. L'ambiance n'était pas bonne, mais cette compétition est maintenant derrière nous et les matchs à venir sont les plus importants. Ce sera la vie ou la mort pour être en division A, mais je pense qu'on mérite d'y être. Ces deux matchs, c'est le début d'une nouvelle ère."