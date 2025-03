"Je suis à la recherche d'un nouveau challenge" : les confidences de Laurent Ciman sur ses intentions pour les prochaines années

Jusqu'il y a quelques mois, Laurent Ciman était l'entraîneur adjoint de l'Impact Montreal. Il se cherche désormais un nouveau club.

Dans la foulée de la fin de sa carrière de joueur, en janvier 2021, Laurent Ciman était devenu l'entraîneur adjoint de l'Impact Montreal, où il avait notamment secondé Hernan Losada. Mais la collaboration a pris fin à l'issue de la saison dernière, c'est-à-dire en novembre dernier.

L'ancien Diable Rouge s'est confié au Nieuwsblad sur ses plans pour la suite : "Je suis maintenant à la recherche d'un nouvel challenge. Au départ, je veux rester dans le football. Ainsi, je pourrai transmettre les connaissances que j'ai acquises au cours de toutes ces années professionnelles", explique-t-il.

Mais toutes les conditions devront être réunies : "Je donne la priorité à ma vie de famille. Ma femme et mes deux enfants ont dû s'adapter à mon emploi du temps et à mon travail pendant tant d'années. Si je réorganise ma vie, je réorganise aussi la leur. Et je ne veux pas de cela".

Garder cet équilibre

Laurent Ciman et ses proches se sentent parfaitement intégrés, la vie sur place est également plus propice à la prise en charge de sa fille, atteinte d'autisme : "On ne sait jamais comment la vie va se dérouler, mais mon fils et ma fille se sentent bien ici. Ils vivent au Canada depuis plus longtemps qu'en Belgique. Nina a besoin d'une structure claire dans laquelle elle se sent en sécurité. Heureusement, elle adore la neige. Ici, elle va à l'école, ce qui serait beaucoup plus difficile en Belgique".

Outre un nouveau rôle dans le football, la prochaine étape est l'obtention du passeport canadien : "Après dix ans passés dans ce pays, il est tout à fait naturel que je fasse cette demande. Mais je reste aussi un Belge qui aime son pays d'origine. Ce double passeport constitue une forme de sécurité supplémentaire, notamment pour mes enfants".