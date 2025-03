Un petit choc générationnel à Murcie : les anciens Diables ont rassuré contre l'Ukraine, les nouveaux ont déçu

Ce jeudi soir sur la pelouse de Murcie, ce sont les quatre anciens chez les Diables qui ont assuré. Une situation qui pose clairement question.

On l'a déjà écrit, la seconde période des Diables contre l'Ukraine n'a pas été à la hauteur des espérances. Les joueurs de Rudi Garcia ont sombré et en ont concédé trois buts en quinze minutes contre l'Ukraine.

La faute à qui ? Cette question revient sur énormément de lèvres, ce vendredi. Et tout le monde y va de son avis. La composition de Garcia ? Un manque d'encadrement des leaders ? Un manque d'expérience des jeunes ? Les réponses potentielles sont nombreuses.

La génération dorée a répondu aux attentes, pas les autres

Il y a par contre un fait : sur la pelouse du Stade de la Nueva Condomina, les quatre meilleurs joueurs belges étaient... vieux. Enfin, vieux, vous aurez compris. Mais clairement, les quatre meilleurs joueurs belges sur la pelouse ce jeudi étaient déjà là en 2018... voire en 2012.

Les noms ? Simple. Thibaut Courtois, Thomas Meunier, Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku. Le portier n'a rien à se reprocher sur les trois buts et a réalisé quelques arrêts, les actions offensives ukrainiennes sont passées par le couloir de Tsygankov - De Cuyper, mais très peu de l'autre côté. Kevin De Bruyne n'a plus son apport du passé mais il a encore délivré un superbe ballon à Lukaku qui, précieux sur l'ensemble du match, a magnifiquement dévié de la tête.

Mais c'est un problème. Oui, nous croyons en la nouvelle génération. Mais Zeno Debast (dans un rôle presque inconnu pour lui, il faut le pardonner), Youri Tielemans (27 ans), Charles De Ketelaere (24 ans), et Leandro Trossard (30 ans) ne sont-ils pas censés avoir passé un cap ? Pour ne citer qu'eux, bien sûr. Mais ils ont déçu, jeudi. La nouvelle génération des Diables est talentueuse, avec des joueurs qui évoluent toujours dans les meilleurs clubs d'Europe.

Mais il faudra, très clairement, bien plus de personnalité pour parvenir à quelque chose. Ce jeudi à Murcie, les anciens ont assuré, tandis que les nouveaux ont déçu.