Charleroi sur la piste d'un attaquant bulgare, qu'Anderlecht avait déjà ciblé cet hiver

Alors que les Europe Play-offs arrivent à grands pas, le Sporting de Charleroi prépare le prochain mercato estival. De nouveaux joueurs offensifs seraient notamment les bienvenus.

Le club carolo ciblerait Marin Petkov d'après Markaj News. C'est un jeune ailier du PFC Levski Sofia en Bulgarie. Anderlecht s'était penché sur son profil l'hiver dernier, mais rien de concret n'a jamais réellement eu lieu.

Le joueur de 21 ans est le vice-capitaine de son équipe. Cette saison, il a pris part à 26 matchs toutes compétitions confondues pour un total de 7 buts et deux passes décisives. Tous ses buts ont été inscrits dans le championnat bulgare, il n'a pas marqué dans la Coupe de son pays, son équipe s'est faite éliminer en quarts de finale par le Cherno More (1-0).

Les Zèbres scruteront la fin de saison du jeune talent avant de proposer quoi que ce soit. Les prochaines performances du Bulgare pourraient donc s'annoncer décisives.

🚨EXCLUSIVE🚨



PFF Levski Sofia 🇧🇬 winger, Marin Petkov, is being monitored for a summer move by Belgian Pro League 🇧🇪 side, Royal Charleroi.



The 21 year-old is the Vice-Captain of the Bulgarian side. 📰



Petkov has contributed to 6 goals and 2 assists in 22 efbet Liga 🇧🇬… pic.twitter.com/lIrnCjcA3t