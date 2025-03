Un aveu de faiblesse de Kevin De Bruyne ? "Il serait peut-être préférable de jouer en division B"

À la veille du match retour entre la Belgique et l'Ukraine, Kevin De Bruyne surprend avec une réflexion audacieuse.

Et si la défaite 3-1 face à l’Ukraine était une opportunité déguisée ? Alors que la Belgique s’apprête à jouer son match retour à Genk, Kevin De Bruyne ose une réflexion iconoclaste.

"On peut aussi voir les choses d’une autre manière. Bien sûr, vous préférez gagner pour gagner en confiance, mais si cela signifie rester en division A et perdre beaucoup de matchs, il serait peut-être préférable de jouer en division B." a-t-il expliqué, relayé par Het Nieuwsblad. Une déclaration qui secoue les esprits et invite à repenser l’avenir des Diables Rouges.

Pour De Bruyne, l’enjeu dépasse le simple prestige de la division A. Il souligne l’importance de gagner des matchs pour maintenir un bon classement FIFA. "Car plus on perd, plus on chute au classement, et on risque alors d’avoir des problèmes pour le Championnat d’Europe et la Coupe du monde. Il est important d’être dans le chapeau 1 pour les tirages au sort."

Malgré les critiques et les doutes, De Bruyne reste motivé et déterminé à relever les défis. "Je n’ai jamais hésité à continuer, car la Coupe du monde a toujours été mon objectif" confie-t-il.

"On affronte alors plus d’équipes de son niveau et on peut gagner plus de matchs, ce qui est également important pour le classement. Il est important d’être dans le chapeau 1 pour les tirages au sort." ajoute-t-il, insistant sur l’importance de retrouver une dynamique positive.