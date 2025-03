🎥 Le bijou d'Andrea Pirlo ! La légende plante un sublime but comme à la belle époque

Le Champion du monde 2006 a offert un bijou de but aux supporters présents au Spurs Stadium pour assister à ce match des légendes.

Alors que la trêve internationale bat son plein, Tottenham organisait un match de charité entre les légendes des Spurs et celles du Milan AC. Des beaux noms n'ont pas hésité à rechausser les crampons pour fouler la pelouse du Spurs Stadium pour l'occasion.

En effet, on retrouvait Dida, Cafu, Dimitar Berbatov, Robbie Keane ou encore Andrea Pirlo. Et ce dernier a prouvé qu'il avait encore le flair et le coup de patte. L'ancien milieu de terrain, âgé de 45 ans a pris sa retraite depuis un certain temps.

Mais il a offert un sublime coup-franc au public présent lors de ce match des légendes, même le portier Michel Vorm n'a pu s'empêcher d'applaudir le bijou de son adversaire.

Les Londoniens se sont finalement imposés sur le score de 6-2, mais l'Italien a tout de même offert le plus beau but de la rencontre, sous les applaudissement de tout un stade.

Les bénéfices du match ont été reversés à la Fondation Tottenham Hotspur. Pour la plupart des supporters, ce match aura surtout été l'occasion de revoir les vétérans en action.