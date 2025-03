🎥 Une génération très prometteuse : les premiers Diablotins sont qualifiés pour l'Euro... et la Coupe du Monde !

Les U17 sont la première véritable catégorie d’âge compétitive. Chaque année, l’UEFA organise un Championnat d’Europe pour les équipes nationales des moins de 17 ans.

Les équipes doivent d'abord passer deux poules de quatre avant d'être qualifiées pour l'Euro : le premier tour de qualification, puis le tour élite. Et lors des années impaires, comme en 2025, l'Euro devient également un tournoi qualificatif pour la Coupe du Monde.

Après s'être imposés face au Kazakhstan, au Kosovo et l'Ukraine lors du premier tour fin 2024, les Diablotins sont en Pologne cette semaine pour disputer leur tour élite contre le pays hôte, l'Irlande et l'Islande.

Déjà vainqueurs de l'Irlande, nos U17 se sont imposés face à l'Islande ce samedi soir, grâce à des buts d'August De Wannemacker, du Racing Genk, et Nathan De Cat (Anderlecht). Avec la défaite de l'Irlande, la Belgique est déjà assurée de remporter sa poule avant d'affronter la Pologne, et donc de participer à l'Euro ainsi qu'à la Coupe du Monde.

Les jeunes joueurs ont d'ailleurs été félicités par plusieurs Diables Rouges sur les réseaux sociaux, comme Thibaut Courtois et Thomas Meunier. Ils disputeront l'Euro U17 en Albanie au mois de mai, et la Coupe du Monde au Qatar, au mois de novembre.

Congrats to the under 17 for qualifying for the Euro and World Cup! 🇧🇪💪🏼 @RoyalBelgianFA pic.twitter.com/HFeAzuPch9